《經濟通通訊社４日專訊》經濟數據不景惟金融股暴力拉漲，尤其是銀行股表現強勁，帶動
滬市午後進一步轉強，滬綜指升０﹒７４％，報３３４７﹒７５點，滬深３００指數升
０﹒０６％，惟深成指跌０﹒６７％，創業板指挫１﹒１５％。上海Ｂ股跌０﹒３４％，深圳Ｂ
股升０﹒８５％。（ｅｙ）
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04/05/2023 13:35
《Ａ股行情》銀行股急飆滬指午後升０﹒７％，深成指跌０﹒７％
《經濟通通訊社４日專訊》經濟數據不景惟金融股暴力拉漲，尤其是銀行股表現強勁，帶動
滬市午後進一步轉強，滬綜指升０﹒７４％，報３３４７﹒７５點，滬深３００指數升
０﹒０６％，惟深成指跌０﹒６７％，創業板指挫１﹒１５％。上海Ｂ股跌０﹒３４％，深圳Ｂ
股升０﹒８５％。（ｅｙ）
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