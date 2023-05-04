《經濟通通訊社４日專訊》今日公布的４月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得

４９﹒５，低於３月０﹒５個百分點，２月以來首次落至收縮區間，走勢與國家統計局公布的製

造業ＰＭＩ一致，反映製造業復甦基礎仍不穩固。

盡管五一假期內地消費勢頭強勁，但中國經濟復甦力度仍不及預期，而外圍方面美國銀行業

危機再燃，加上美聯儲一如預期宣布再加息２５點，種種不利消息下Ａ股先是小幅低開，滬綜指

三千三關見危，不過金融、軍工、醫藥等板塊集體出手護盤，尤其是銀行板塊出現近來罕見的強

勁升浪，令滬綜指開市不久後即倒彈，午後升幅擴大，全日收升０﹒８２％，報３３５０﹒４６

點，不過沒有護盤力量支援的深市則下跌，深成指跌０﹒５７％，創業板指更瀉１﹒１６％。

復市第一天，滬深兩市全日成交１１７１７億元（人民幣．下同），較假期前最後交易日增

長４﹒９％，滬深兩市成交額連續第２０個交易日突破１萬億元，陸股通淨流出超過１４億元。



＊四大行齊刷股價高點＊



中共中央政治局會議提出，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，積極的財

政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力。Ａ場銀行股表現強勁，尤其是四大行升幅驚人

，中國銀行（滬：６０１９８８）飆７﹒４％，報３﹒９４元，農業銀行（滬：６０１２８８）

漲４﹒７％，報３﹒５８元，兩股創２０２０年７月以來股價新高，工商銀行

（滬：６０１３９８）同升４﹒９％，建設銀行（滬：６０１９３９）升３﹒８％，均創

２０２１年７月以來股價新高。

其他大型銀行股方面，民生銀行（滬：６０００１６）漲停報３﹒９９元，創下超過一年新

高，交通銀行（滬：６０１３２８）升６﹒３％，中信銀行（滬：６０１９９８）升６﹒８％，

華夏銀行（滬：６０００１５）升４﹒３％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升４﹒２％。

保險股同飆，中國太保（滬：６０１６０１）升９﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）

升６﹒９％，新華保險（滬：６０１３３６）漲６﹒６％，中國平安（滬：６０１３１８）升

３﹒７％，中國人壽（滬：６０１６２８）走高３％。



＊多家上市房企涉財務問題被戴帽＊



晶片概念捱沽，為深市下跌主因，聚辰股份（滬：６８８１２３）瀉１５﹒６％，天德鈺

（滬：６８８２５２）挫８﹒６％，偉測科技（滬：６８８３７２）跌８﹒１％，富創精密

（滬：６８８４０９）跌７﹒８％，安集科技（滬：６８８０１９）、芯海科技

（滬：６８８５９５）跌７﹒３％，龍芯中科（滬：６８８０４７）跌７﹒２％，中微公司

（滬：６８８０１２）挫７％。消息面上，美國參議院民主黨議員表示，為強化美國在科技、安

全和台海遭遇威脅等問題上對抗中國的能力，擬推出「中國競爭法案２﹒０」，將會是去年通過

的《晶片法案》的擴大版。

家電龍頭格力電器（深：０００６５１）第四季度淨利潤同比下降１６﹒４％，且擬每十股

派１０元，分紅低於市場預期。格力電器今早低開後跌幅擴大，股價跌停報３５﹒４１元。

另外值得留意的是，滬深兩市今天多家發展商上市公司，因２０２２年報相關原因而被實施

風險警示，即俗稱「戴帽」，相關股票停牌一日明天（５日）復牌，單日漲跌幅限制為５％。最

新被實施風險警示的上市房企包括世茂股份（滬：６００８２３）、陽光城

（深：０００６７１）、粵泰股份（滬：６００３９３）、美好置業（深：０００６６７）、宋

都股份（滬：６０００７７）、泛海控股（深：００００４６）和新華聯（深：０００６２０）

。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４０３０﹒２５ ＋０﹒０３

上證綜合指數 ３３５０﹒４６ ＋０﹒８２ ５５０４﹒９５

上證Ａ股指數 ３５１２﹒２１ ＋０﹒８２

深證成份指數 １１２７３﹒８７ －０﹒５７ ６２１２﹒１６

深圳創業板指數 ２２９７﹒６７ －１﹒１６

上證Ｂ股指數 ２９２﹒６５ －０﹒５８ ２﹒１７

深證Ｂ股指數 １１８５﹒３１ ＋１﹒０２ １﹒３９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

