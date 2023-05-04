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AH股新聞

04/05/2023 15:11

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒８２％，報３５１２﹒２１點

　　《經濟通通訊社４日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒８２％，報３５１２﹒２１點。
　　陸股通重啟首日，Ａ場銀行股升幅驚人，四大行表現強勁，中國銀行（滬：６０１９８８）
飆７﹒４％，報３﹒９４元（人民幣．下同），工商銀行（滬：６０１３９８）同升４﹒９％，
兩股創２０２０年７月以來股價新高，農業銀行（滬：６０１２８８）漲４﹒７％，建設銀行
（滬：６０１９３９）升３﹒８％，均創２０２１年７月以來股價新高。
　　在內地五一長假期間，國際油價累計下跌幅度近一成，Ａ場油股復市後即急跌，中海油
（滬：６００９３８）挫２﹒１％，中石油（滬：６０１８５７）倒升１﹒５％。其他油股方面
，中曼石油（滬：６０３６１９）跌２﹒３％，中海油服（滬：６０１８０８）挫１﹒６％，海
油工程（滬：６００５８３）插水３﹒７％。
　　美國批准中國航空公司增加赴美航班，由目前每周８班增至１２班，航班數量與美國航空公
司獲中方批准營運的赴華航班相同。惟Ａ場三大民航低氣壓，南航（滬：６０００２９）挫
６﹒８％，國航（滬：６０１１１１）跌５﹒１％，東航（滬：６００１１５）跌２﹒１％。
（ｊｔ）

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