《經濟通通訊社４日專訊》滬深股市ＡＩ板塊強勢揚，傳媒股大幅拉升，鳳凰傳媒
（滬：６０１９２８）飆８﹒７％，南方傳媒（滬：６０１９００）升７﹒８％，中文傳媒
（滬：６００３７３）升６﹒２％，山東出版（滬：６０１０１９）跟升超６％，中國科傳
（滬：６０１８５８）升５﹒８％，中國出版（滬：６０１９４９）升５﹒３％，東方明珠
（滬：６００６３７）升３﹒４％，浙版傳媒（滬：６０１９２１）升３﹒１％，中南傳媒
（滬：６０１０９８）升２﹒７％，萬達電影（深：００２７３９）升２﹒５％。
４月２７日歐洲議會成員（ＭＥＰ）就《人工智能法案》達成提案，對ＡＩ模型提出更嚴格
監管要求，包括版權披露、公平競爭、保障合法權利、降低風險。其中重點提到模型開發商將被
要求披露在構建其系統時使用的任何版權材料。若法案通過，該法案將成全球首個ＡＩ法律監管
框架。
英國跟進人工智能監管，據《金融時報》報道，英國競爭監管機構將對人工智能市場展開審
查，涉及ＣｈａｔＧＰＴ等工具背後的技術。英國競爭和市場管理局（ＣＭＡ）負責人卡德爾
（ＳａｒａｈＣａｒｄｅｌｌ）表示，該機構將審查「基礎模型」以及「圍繞這些模型的市場如
何發展」，並指審查不會針對「任何特定的公司」。（ｊｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多