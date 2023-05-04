《經濟通通訊社４日專訊》滬深股市ＡＩ板塊強勢揚，傳媒股大幅拉升，鳳凰傳媒

（滬：６０１９２８）飆８﹒７％，南方傳媒（滬：６０１９００）升７﹒８％，中文傳媒

（滬：６００３７３）升６﹒２％，山東出版（滬：６０１０１９）跟升超６％，中國科傳

（滬：６０１８５８）升５﹒８％，中國出版（滬：６０１９４９）升５﹒３％，東方明珠

（滬：６００６３７）升３﹒４％，浙版傳媒（滬：６０１９２１）升３﹒１％，中南傳媒

（滬：６０１０９８）升２﹒７％，萬達電影（深：００２７３９）升２﹒５％。

４月２７日歐洲議會成員（ＭＥＰ）就《人工智能法案》達成提案，對ＡＩ模型提出更嚴格

監管要求，包括版權披露、公平競爭、保障合法權利、降低風險。其中重點提到模型開發商將被

要求披露在構建其系統時使用的任何版權材料。若法案通過，該法案將成全球首個ＡＩ法律監管

框架。

英國跟進人工智能監管，據《金融時報》報道，英國競爭監管機構將對人工智能市場展開審

查，涉及ＣｈａｔＧＰＴ等工具背後的技術。英國競爭和市場管理局（ＣＭＡ）負責人卡德爾

（ＳａｒａｈＣａｒｄｅｌｌ）表示，該機構將審查「基礎模型」以及「圍繞這些模型的市場如

何發展」，並指審查不會針對「任何特定的公司」。（ｊｔ）

