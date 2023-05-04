《經濟通通訊社４日專訊》種種不利消息下Ａ股先是小幅低開，滬綜指三千三關見危，不過

金融、軍工、醫藥等板塊集體出手護盤，令滬綜指開市不久後即倒彈，午後升幅進一步擴大。

陸股通重啟首日，Ａ場銀行股升幅驚人，四大行表現強勁，中國銀行（滬：６０１９８８）

飆７﹒１％，報３﹒９３元（人民幣．下同），工商銀行（滬：６０１３９８）同升４﹒５％，

兩股創２０２０年７月以來股價新高，農業銀行（滬：６０１２８８）漲５％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升４﹒１％，均創２０２１年７月以來股價新高。

其他大型銀行股方面，民生銀行（滬：６０００１６）漲停報３﹒９９元，創下超過一年新

高，交通銀行（滬：６０１３２８）升５﹒９％，中信銀行（滬：６０１９９８）升５﹒９％，

郵儲銀行（滬：６０１６５８）升４﹒２％，華夏銀行（滬：６０００１５）升４％，光大銀行

（滬：６０１８１８）升３﹒４％。

中共中央政治局在４月２８日召開會議，提出恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關

鍵所在，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力。另外，人民銀行公布《內地

與香港利率互換市場互聯互通合作管理暫行辦法》，４月２８日起施行。該辦法適用於北向互換

通，即香港與其他投資者，經由香港與內地基礎設施機構，參與內地銀行間利率掉期市場，而南

向互換通有關規定則會另行制定。初期全市場每日交易淨限額為２００億元人民幣，清算限額為

４０億元。（ｅｙ）

