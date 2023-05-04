《經濟通通訊社４日專訊》浙江省副省長、省政協黨組成員、副主席朱從玖涉嫌嚴重違紀違

法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

綜合資料，朱從玖現年５８歲，早年曾在中國人民銀行研究生部修讀貨幣銀行學專業，畢業

後加入人民銀行任金融管理司幹部，１９９２年調任中證監，官至深圳證券監管專員辦專員，

１９９９年４月起進入上海證券交易所工作，２０００年５月起任上交所總經理及黨委書記，

２００８年１月起任中證監主席助理、黨委委員兼發行監管部主任，同年當選全國政協委員。朱

從玖於２０１２年５月投身政界，空降到浙江省政府擔任副省長及黨組成員至今，主管省內金融

事務，他於今年１月還被當選為浙江省政協副主席。



＊浙商證券失聯總裁曾是朱從玖秘書＊



根據《財新》報道，朱從玖最後一次露面是在４月２７日，當時他在杭州濱江高新區兩家數

字技術創新公司調研，消息指他於４月２８日下午被帶走，涉及其在北京工作時期的問題。

報道分析，朱從玖被帶走很可能和近期浙江省金融界反腐浪潮有關，此前傳被當局帶走調查

的浙商證券（滬：６０１８７８）總裁王青山，曾經是朱從玖在中證監任職時期的秘書。

（ｅｙ）

