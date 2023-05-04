《經濟通通訊社４日專訊》財政部、國務院國資委、中證監今日在網站發布《國有企業、上
市公司選聘會計師事務所管理辦法》（下稱《選聘辦法》）。《選聘辦法》提出，國有企業連續
聘任同一會計師事務所原則上不超過８年，如因業務需要擬繼續聘用同一會計師事務所，應綜合
考慮會計師事務所前期審計質量、股東評價、監管部門意見等情況，在履行法人治理程序及內部
決策程序後，可適當延長聘用年限至最多１０年。
《選聘辦法》特別提到，國有企業、上市公司和會計師事務所應當提高信息安全意識，嚴格
遵守國家有關信息安全的法律法規，認真落實監管部門對信息安全的監管要求，切實擔負起信息
安全的主體責任和保密責任。新規要求國有企業及上市公司在選聘會計師事務所時，須在選聘合
同中應設置單獨條款明確信息安全保護責任和要求，在向會計師事務所提供文件資料時加強對涉
密敏感信息的管控，有效防範信息洩露風險。
新規的施行日期為今年２月２０日，外媒當時廣泛報道，內地政府要求部分國企在與四大會
計師事務所的合同到期後不再續簽，要改為聘請中國內地或香港的會計師，目的是為「遏制與美
國有關聯的跨國審計機構的影響」，以確保數據安全。
當局表示，制定新規的目的是為規範國有企業、上市公司選聘會計師事務所行為，促進註冊
會計師行業公平競爭，推動提升審計質量，維護利益相關方和會計師事務所的合法權益，內容設
定的各項標準，適用於中國境內依法成立的所有會計師事務所，一視同仁。
＊選聘時要評分，質量管理水平比重不應低於４０％＊
《選聘辦法》又提出，國有企業、上市公司應當細化選聘會計師事務所的評價標準，對會計
師事務所的應聘文件進行評價，並對參與評價人員的評價意見予以記錄並保存。選聘會計師事務
所的評價要素，至少應當包括審計費用報價、會計師事務所的資質條件、執業記錄、質量管理水
平、工作方案、人力及其他資源配備、信息安全管理、風險承擔能力水平等。選聘方應當對每個
有效的應聘文件單獨評價、打分，匯總各評價要素的得分。其中，質量管理水平的分值權重應不
低於４０％，審計費用報價的分值權重應不高於１５％。
此外，審計項目合夥人、簽字註冊會計師累計實際承擔同一國有企業、上市公司審計業務滿
５年的，之後連續５年不得參與該國有企業、上市公司的審計業務。上述人士因工作變動在不同
會計師事務所為同一國有企業、上市公司提供審計服務的期限應當合併計算。與此同時，國有企
業、上市公司在選聘時要加強對會計師事務所信息安全管理能力的審查，在選聘合同中應設置單
獨條款明確信息安全保護責任和要求，在向會計師事務所提供文件資料時加強對涉密敏感信息的
管控，有效防範信息洩露風險。會計師事務所應履行信息安全保護義務，依法依規依合同規範信
息數據處理活動。（ｓｌ、ｅｙ）
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