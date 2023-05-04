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AH股新聞

04/05/2023 17:36

《行業數據》神州租車五一整體經營創新高，本地租車暴增逾２倍

　　《經濟通通訊社４日專訊》神州租車４日公布的２０２３年五一大數據顯示，五一期間租車
需求井噴，神州租車整體經營創歷史新高，訂單量、出租率等均超越歷史同期，全國平均出租率
超９０％，峰值出租率超９５％；多個城市訂單爆滿，全國逾２００個城市在高峰期出現供不應
求局面。
　　其中被千里山海自駕旅遊公路帶旺的威海、因燒烤知名的淄博、可一覽「山海川島湖林洞」
的寧德、紅色旅遊打卡地贛州、擁有「中國第一灘」的茂名，五一期間租車訂單量實現跨越式增
長，成為今年三、四線旅遊城市中的熱門黑馬。
　　另一方面，在出遊熱居高不下的情況下，本地租車需求不減反增，神州租車平台本地訂單暴
增達２倍以上；整體單均租期約４天，同比２０１９年增長約３０％。
　　同期，機場、高鐵等樞紐網點成為增長引擎，持續拉動平台整體訂單量增長，相比２０２２
年同期，樞紐網點訂單佔比提升超過２０個百分點，如三亞鳳凰機場、福州火車站和麗水高鐵站
等服務網點，均為神州租車全國最繁忙的交通樞紐服務點。
　　８０後、９０後、００後為主要租車人群，其中９０後、００後逐漸成為租車出行主力軍，
在租車客群中佔比過半，這一佔比相較於２０１９年增長超６０％。（ｓｌ）

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