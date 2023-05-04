《經濟通通訊社４日專訊》法國巴黎銀行（中國）有限公司４日宣布，將與中國銀行－中電

聯運營機構合作推廣數字人民幣錢包的銀行間業務場景。

據介紹，通過本次合作，法巴中國將與中國銀行進行系統對接，開展直連業務合作，上線對

公錢包等圍繞數字人民幣的一系列基本功能，滿足企業數字人民幣支付等業務需求。法巴中國後

續將與中國銀行進一步探索推進數字人民幣在國內線下支付、供應鏈金融、公用事業支付等場景

的使用，以及在智能合約、跨境支付結算「貨幣橋」等領域中的創新應用，拓展數字人民幣產品

功能，拓寬其應用範圍。

法巴中國首席執行官兼行長賴長庚表示，今次合作是對法巴中國線下網點與電商數字化渠道

收款業務的有力補充，同時再一次體現出法巴對中國市場的堅定承諾，未來將持續通過數字化創

新提升客戶服務能力，獻力於中國經濟發展。法巴中國副董事長魏海諾則稱，數字人民幣將有效

提升支付工具的多樣性和通用性，大幅降低交易成本，將有助於提升支付體系的效率與安全，該

行期待與合作夥伴共同探索更多數字化創新方案，進而更好地服務客戶需求。

