《經濟通通訊社４日專訊》貓眼專業版數據顯示，截至４日凌晨，今年電影「五一檔」票房

１５﹒１８億元（人民幣．下同），不敵２０２１年的１６﹒７３億元及２０１９年的

１５﹒２７億元，居中國影史同期第三。

觀影人次方面，今年「五一檔」為３７５７﹒２萬人次，總場次２２８﹒９萬；２０２１年

為４４２６﹒２萬人次。從票價來看，今年平均票價達到４０﹒４元，而２０２１年則為

３７﹒８元。

喜劇片《人生路不熟》反超主旋律大製作《長空之王》，成為今年「五一檔」票房冠軍。《

人生路不熟》檔期內票房達到５﹒１３億元，《長空之王》則為４﹒６６億元。愛情電影《這麼

多年》以１﹒７３億元穩坐第三。《灌籃高手》則以１﹒４８億元票房排第四。



＊分析指缺乏優質商業片，電影市場恢復較慢＊



內媒《２１世紀經濟報道》認為，與文旅市場復甦進度相比，電影市場恢復狀況較慢，背後

原因是缺乏優質商業片。報道指，國家廣播電視總局原副局長、電影局原局長，現中國作協黨組

書記、副主席張宏森３日撰文直指，當前電影供給側改革遇上了結構性問題，「中國電影供給側

結構目標越聚集越單一，對觀眾的召喚力也越來越具有壓抑不住的功利性，與世界的溝通對話能

力也越來越對不上節奏」。

報道又提到，去年６、７月院線電影開機量同比和環比都下降，去年５月更比４月環比下降

５７部，而去年４月同比下降７５部、５月同比下降７１部等，這些都是今年「五一檔」片荒的

最重要因素。不過，報道引述傳統民營、國營影業、長視頻公司的多位高管透露，隨著市場回暖

，將會加大製片投入。（ｓｌ）

