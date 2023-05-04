《經濟通通訊社４日專訊》此前積壓需求釋放殆盡，製造業景氣重現收縮趨勢，４日公布的

４月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得４９﹒５，低於３月０﹒５個百分點，２月以

來首次落至收縮區間，反映製造業復甦基礎仍不穩固。

這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致。統計局公布的４月製造業ＰＭＩ為４９﹒２，低

於前值２﹒７個百分點，２０２３年以來首次低於榮枯線。



＊新訂單量少於預期，就業情況持續惡化＊



從分項數據看，製造業供給增速放緩，４月製造業生產指數仍高於榮枯線，但為近三個月來

最低，部分企業反映新訂單量少於預期，抑制產量增長。需求結束了此前兩個月的擴張，當月新

訂單指數略低於臨界點，主要是因為需求相對疲弱、客戶消費減少。分三大類產品看，中間品類

和投資品類銷量下降，抵消消費品類銷量的增長。

外需則在３月小幅收縮的基礎上反彈，４月新出口訂單指數升至擴張區間，但漲幅不大。部

分樣本企業表示，防疫政策平穩轉段後，出口更加便利，支持銷售改善，但全球經濟低迷，出口

訂單總量仍無明顯起色。

製造業就業情況持續惡化，４月就業指數在收縮區間降至三個月來最低。部分企業在員工自

願離職後沒有填補空缺，也有企業為控制成本而裁員。人手短缺疊加產量不足，導致４月積壓業

務量指數連續第四個月位於臨界點以上，與２月持平，同為２０２１年１１月以來最高。

４月製造業價格下降，原材料購進價格指數、出廠價格指數均處於收縮區間且降至２０１６

年２月、２０１６年１月以來最低，前者是因為原材料和能源價格下降，後者則反映市場需求不

振，企業選擇降價促銷。數據顯示，中間品類的成本和銷售價格均下降最快。

隨著防疫措施優化，供應鏈持續改善，供應商交貨時間指數已連續三個月位於擴張區間，但

４月擴張率小幅回落。



＊信心指數升至近兩年次高，專家籲促進內需＊



儘管供給放緩、需求收縮，製造業企業家對未來生產經營仍抱有較強預期，４月信心指數升

至近兩年來次高，僅低於２０２３年２月。企業普遍認為，隨著疫情影響持續消退，客戶需求將

會轉強，市況將進一步改善，從而支撐增長預期。此外，企業還預期新產品發布、政策扶持、對

新設備的投入等會推動增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，４月製造業景氣度轉差，指向經濟恢復基礎不牢固，市場

積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性存疑。就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體的

就業形勢尤其嚴峻。近日，通縮成為市場熱議話題，成本端和出廠端價格指數的快速下降需引起

足夠重視。未來相關政策應圍繞促進內需、穩定就業、改善預期做文章，疏通貨幣傳導機制，助

力經濟良性循環。（ｓｌ）

