《經濟通通訊社４日專訊》廣東省紀委監委通報，廣東省農村信用社聯合社原黨委書記、理

事長王碩平違規擁有非上市公司股份，搞權色、錢色交易，利用職務上的便利為他人在貸款審批

、企業經營等方面謀取利益，並非法收受巨額財物等，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔

紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予開除黨籍、開除公職處分，收繳

其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

６３歲的王碩平１９８５年進入人民銀行系統工作，曾先後任職於人民銀行江西省分行、海

南省分行、廣州分行等。２００５年，廣東省聯社成立，王碩平作為農村金融專家而調往省聯社

，後出任廣東省聯社黨委委員、副主任；２０１４年初升任省聯社黨委副書記、副理事長、主任

，２０１７年任廣東省聯社黨委書記、理事長。

王碩平今年３月通報被查，是全國兩會後廣東省首位落馬的金融「大老虎」。內媒指出，在

王碩平之前，擔任廣東省聯社黨委書記、理事長的周高雄去年亦已落馬，且除二人外，近一年廣

東農信系統還有多名中高層被查，包括珠海農商行原副行長黃日明、廣東懷集農商行原黨委書記

鄭文等。（ｓｌ）

