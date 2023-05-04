《經濟通通訊社４日專訊》中國銀保監會４日發布２０２２年度保險業償付能力監管工作情

況，顯示２０２２年保險業運行平穩，償付能力充足率指標保持在合理區間，風險總體可控。

２０２２年，中國保險業原保險保費收入４﹒７萬億元（人民幣．下同），同比增長

４﹒６％。其中財產險業務原保險保費收入１﹒３萬億元，同比增長８﹒９％；人身險業務原保

險保費收入３﹒４萬億元，同比增長３﹒１％。

２０２２年末，保險業綜合償付能力充足率為１９６％，遠高於１００％的達標線。其中財

產險公司、人身險公司和再保險公司的綜合償付能力充足率分別為２３８％、１８６％、

３００％。

２０２２年末，保險業風險綜合評級結果為：風險小的Ａ類公司４９家，風險較小的Ｂ類公

司１０４家；風險較大的Ｃ類公司（即中風險公司）１６家；風險嚴重的Ｄ類公司（即高風險公

司）１１家。



＊去年以市場化方式補充資本５４０﹒４７億＊



補齊制度短板，支持保險公司補充資本。２０２２年發布《保險資產管理公司管理規定》及

《人身保險產品信息披露管理辦法》，分兩批次對４０多家公司的產品設計、定價、條款表述等

問題進行公開通報，規範市場秩序；支持保險行業通過市場化方式補充資本５４０﹒４７億元，

其中２０家保險公司股東增資４１２﹒６７億元，１０家保險公司發行資本補充債１２７﹒８０

億元。

從嚴查處保險業違法違規行為。２０２２年全系統對保險機構共作出行政處罰決定２５６２

件，處罰保險機構１４２４家次、人員１９３９人次，罰沒３﹒１億元，提高違法違規成本，有

效防控合規風險。（ｓｌ）

