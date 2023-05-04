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AH股新聞

04/05/2023 11:32

《行業數據》中物聯：４月中國物流業景氣指數回落至５３﹒８％

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國物流與採購聯合會４日發布，今年４月中國物流業景氣指數
為５３﹒８％，環比回落１﹒７個百分點。中國倉儲業指數為５３﹒７％，環比上升３﹒５個百
分點。
　　分項指數中，業務總量指數衝高回落，環比回落１﹒７個百分點至５３﹒８％，反映企業業
務量增速放緩，但保持增長態勢。分行業看，大部分行業業務活動總量指數保持在５０％以上擴
張區間，其中鐵路運輸業、道路運輸業、航空運輸業、倉儲業和郵政快遞業超過５３％，郵政快
遞業更繼續處於６０％以上高位，水上運輸業則受制於沿海運輸需求下降，業務總量指數降至
４９﹒２％。
　　新訂單指數為５２﹒３％，環比回落１﹒４個百分點，降幅比業務總量指數小０﹒３個百分
點，反映雖然當前業務增速放緩，並未對未來需求造成明顯衝擊。分行業看，絕大部分行業新訂
單指數均在５０％以上景氣區間，其中航空運輸業、倉儲業和郵政快遞業新訂單指數保持在
５４％以上高景氣水平，水上運輸業新訂單指數進一步回落至４６％。
　
＊企業利潤指數保持穩健，市場信心持續增強＊
　
　　４月物流業商品庫存周轉次數指數、資金周轉率指數、設備利用率指數均在５２％左右的較
高水平。物流企業主營業務利潤指數保持穩健，為４９﹒４％，環比小幅回落，但仍遠高於去年
平均值、接近正常年份平均水平。
　　４月物流市場信心繼續增強，業務活動預期指數保持在５５％以上高位運行，其中鐵路運輸
業、航空運輸業和郵政快遞業預期指數繼續處於６０％超高景氣區間，道路運輸業、水上運輸業
和多式聯運領域發展預期向好趨勢不變。（ｓｌ）

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