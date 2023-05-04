《經濟通通訊社４日專訊》廣東省市場監督管理局近日印發行動方案，四個方面提出１６項

措施，指導廣州在推動網絡經濟高質量發展上聚焦用力，推動廣州創建全國網絡市場監管與服務

示範區。

廣州市是廣東省目前唯一獲市場監管總局批准創建全國網絡市場監管與服務示範區的城市。

行動方案提出，要促進網絡經濟產業提質增量，舉辦直播電商節，打造「直播＋助農」新模式；

舉辦跨境電商交易會，探索「空鐵聯運」跨境電商出口模式。支持廣州深入推進質量變革，提升

「廣貨」質量水平。

行動方案又要求構建網絡市場規範監管體系，支持廣州加強對平台經濟、共享經濟等新業態

領域不正當競爭行為的規制，建立違法線索線上發現、流轉、調查處理等非接觸式監管機制。建

立廣州市網絡交易數據共享機制和電子商務領域信用風險分類指標體系等。

行動方案並提出，要優化網絡經濟發展環境，支持廣州推進市場主體登記註冊制度改革，提

高網絡經營企業市場准入便利化。加強電商知識產權保護與品牌培育。支持廣州加快建設「互聯

網＋放心消費」創建平台等。

此外，要探索網絡新經濟領域創新實踐，支持廣州探索建立平台企業分級分類監管工作機制

和互聯網企業白名單管理制度，與大型平台企業建立政企信息共享協同共治合作等。（ｓｌ）

