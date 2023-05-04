《經濟通通訊社４日專訊》網經社電子商務研究中心４日發布《２０２２年度中國電子商務
市場數據報告》，２０２２年中國電子商務市場規模達４７﹒５７萬億元（人民幣．下同），同
比增長１２﹒９％。２０１８－２０２１年市場規模（增速）分別為３２﹒５５萬億元
（１３﹒５７％）、３５﹒６３萬億元（９﹒４６％）、３８﹒１６萬億元（７﹒１％）、
４２﹒１３萬億元（１０﹒４％）。
２０２２年國內網絡零售市場交易規模達１３７８５３億元，同比增長４﹒８９％。生鮮電
商市場規模約５６０１﹒４億元，同比增長２０﹒２５％。社交電商市場規模２７６４８億元，
同比增９﹒１７％。汽車電商市場規模達到１２８９６﹒６億元，同比增長６﹒９９％。網絡零
售用戶規模達８﹒４５億人，同比增長０﹒３５％，佔網民整體的７９﹒２％。
網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示，２０１５－２０１７年
，網絡零售交易規模增速保持在超３０％，此後徘徊在２０％左右，至２０２１年大幅下滑到
１０％左右，而今年首次出現個位數，意味網絡零售市場從高速增長進入緩慢增長時期。
＊跨境電商及直播電商市場規模增速放緩＊
２０２２年跨境電商市場規模達１５﹒７萬億元，同比增長１０﹒５６％。２０１８－
２０２１年跨境電商市場規模（增速）分別為９萬億元（１１﹒６６％）、１０﹒５萬億元
（１６﹒６６％）、１２﹒５萬億元（１９﹒０４％）、１４﹒２萬億元（１３﹒６％）。
２０２２年出口跨境電商１２﹒３萬億元，同比增長１１﹒８１％；進口跨境電商３﹒４萬億元
，同比增長６﹒２５％。跨境電商Ｂ２Ｂ交易佔比達７５﹒６％，跨境電商Ｂ２Ｃ交易佔比
２４﹒４％。
２０２２年直播電商市場規模３﹒５萬億元，同比增長４８﹒２１％。２０１７－２０２１
年，國內直播電商市場市場規模分別為１９６﹒４億、１３５４﹒１億、４４３７﹒５億、
１２８５０億、２３６１５﹒１億，其中２０１８年增長率高達５８９﹒４６％，２０１９、
２０２０年增長率分別為２２７﹒７％、１３６﹒６１％。
莫岱青認為，頭部大主播的銷售額背後折射出巨大的資源集中效應，中小主播及長尾主播能
獲得的空間被壓縮。另對於商家來說也不利，本來消費者可以通過會場找到自己，現在卻要通過
主播，多了一道坎，且在平台的裹挾下，商家為進入頭部主播的直播間，勢必要讓利和犧牲。這
些都對商業生態造成不均衡發展，也未必健康。因此借此機會，直播電商也可進行戰略調整，迎
來新生態。（ｓｌ）
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多