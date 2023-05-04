《經濟通通訊社４日專訊》網經社電子商務研究中心４日發布《２０２２年度中國電子商務

市場數據報告》，２０２２年中國電子商務市場規模達４７﹒５７萬億元（人民幣．下同），同

比增長１２﹒９％。２０１８－２０２１年市場規模（增速）分別為３２﹒５５萬億元

（１３﹒５７％）、３５﹒６３萬億元（９﹒４６％）、３８﹒１６萬億元（７﹒１％）、

４２﹒１３萬億元（１０﹒４％）。

２０２２年國內網絡零售市場交易規模達１３７８５３億元，同比增長４﹒８９％。生鮮電

商市場規模約５６０１﹒４億元，同比增長２０﹒２５％。社交電商市場規模２７６４８億元，

同比增９﹒１７％。汽車電商市場規模達到１２８９６﹒６億元，同比增長６﹒９９％。網絡零

售用戶規模達８﹒４５億人，同比增長０﹒３５％，佔網民整體的７９﹒２％。

網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示，２０１５－２０１７年

，網絡零售交易規模增速保持在超３０％，此後徘徊在２０％左右，至２０２１年大幅下滑到

１０％左右，而今年首次出現個位數，意味網絡零售市場從高速增長進入緩慢增長時期。



＊跨境電商及直播電商市場規模增速放緩＊



２０２２年跨境電商市場規模達１５﹒７萬億元，同比增長１０﹒５６％。２０１８－

２０２１年跨境電商市場規模（增速）分別為９萬億元（１１﹒６６％）、１０﹒５萬億元

（１６﹒６６％）、１２﹒５萬億元（１９﹒０４％）、１４﹒２萬億元（１３﹒６％）。

２０２２年出口跨境電商１２﹒３萬億元，同比增長１１﹒８１％；進口跨境電商３﹒４萬億元

，同比增長６﹒２５％。跨境電商Ｂ２Ｂ交易佔比達７５﹒６％，跨境電商Ｂ２Ｃ交易佔比

２４﹒４％。

２０２２年直播電商市場規模３﹒５萬億元，同比增長４８﹒２１％。２０１７－２０２１

年，國內直播電商市場市場規模分別為１９６﹒４億、１３５４﹒１億、４４３７﹒５億、

１２８５０億、２３６１５﹒１億，其中２０１８年增長率高達５８９﹒４６％，２０１９、

２０２０年增長率分別為２２７﹒７％、１３６﹒６１％。

莫岱青認為，頭部大主播的銷售額背後折射出巨大的資源集中效應，中小主播及長尾主播能

獲得的空間被壓縮。另對於商家來說也不利，本來消費者可以通過會場找到自己，現在卻要通過

主播，多了一道坎，且在平台的裹挾下，商家為進入頭部主播的直播間，勢必要讓利和犧牲。這

些都對商業生態造成不均衡發展，也未必健康。因此借此機會，直播電商也可進行戰略調整，迎

來新生態。（ｓｌ）

