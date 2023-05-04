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AH股新聞

04/05/2023 15:13

《中國房產》京東斥６０億北京建四千套員工公寓，租金為市價一半

　　《經濟通通訊社４日專訊》京東（０９６１８）今年２月以底價３１﹒１２億元（人民幣．
下同）投得北京亦莊新城一幅正對著京東總部的地皮，該塊地皮除商業用地外，還包括一塊住宅
用地，頗為罕見。此後市場就傳出，京東準備將該幅地皮開發成員工公寓＋幼稚園＋商業街＋地
下停車場，並配備大量休閒、娛樂及健身設施，羨煞一眾打工仔。京東今日（４日）就在北京正
式啟動「京東青年城」項目，用地正是上述地皮，預計項目總投入超過６０億元，提供近
４０００套家電、家具齊全，可「拎包入住」的員工租賃公寓，預計租金價格約為市場價格的一
半。
　　據京東方面介紹，近４０００套租賃公寓之中，其中千多套是為實習生而準備，以緩解初入
職場人士的住宿壓力。該項目並將配備幼兒園、電影院、籃球館、游泳館、商業街等休閒、娛樂
、健身等場所，總建築面積達３０多萬平方米。
　　今次項目預算總投入６０億元，加上去年投入百億設立的「住房保障基金」，京東在住房保
障上的支出已是其近年在員工福利上的最大投入，也是近年來行業最大的員工福利投入。目前京
東在全國有逾２﹒５萬套員工公寓，在員工居住條件改善上的投入已超過２２０億元。（ｓｌ）

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