《經濟通通訊社４日專訊》十一部門聯合印發《關於進一步加強醫療美容行業監管工作的指

導意見》，當中明確，醫療美容服務屬於醫療活動，必須遵守衛生健康有關行業准入的法律法規

。

意見提出，加強對醫療美容「導購」活動的監管。相關部門依據職責加大對從事醫療美容診

療諮詢、就醫引導活動市場主體的監管力度，規範相關主體網上信息內容發布行為，嚴禁為未依

法取得《醫療機構執業許可證》或「診所備案憑證」的美容機構提供診療諮詢、就醫引導服務，

嚴禁無相應醫師資質或者醫學藥學知識的人員在線上線下從事醫療美容診療諮詢、就醫引導服務

或利用互聯網發布醫療美容知識科普等涉醫療領域專業信息內容。嚴禁在診療諮詢、就醫引導活

動中作出不符合法律法規及診療規範要求的承諾或者表述，依法加大對「醫托」「藥托」的處置

力度，查處商業賄賂，嚴厲打擊違法開展診療諮詢、就醫引導的行為。



＊掃清「黑機構」「黑醫生」「黑藥械」＊



意見要求，強化醫療美容行業監管、保持對行業亂象高壓嚴打態勢，就是要掃清「黑機構」

「黑醫生」「黑藥械」，以監管手段防止醫療美容行業出現「劣幣驅逐良幣」現象，為依法合規

醫療美容機構健康發展提供公平、有序市場環境。

在具體政策設計上，《指導意見》要求市場監管部門做好經營主體登記管理服務，依法履行

「雙告知」職責；衛生健康行政部門要進一步細化審批標準、完善審批流程、把好行業准入關口

、做好合規機構和人員公開公示；生活美容行業主管部門要加強對相關行業協會指導，倡導生活

美容機構張貼「不得提供醫療美容服務」警示語。

