《經濟通通訊社４日專訊》海口海關統計，今年五一假期期間（４月２９日至５月３日），
海口海關共監管海南離島免稅購物金額８﹒８３億元人民幣，購物人次１０﹒９萬人次，較去年
五一假期分別增長１２０％、１５８％。暢銷的前三類商品為化妝品、首飾、手錶。（ｄｗ）
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04/05/2023 17:07
《中國要聞》五一海南免稅購物金額同比增１﹒２倍至８﹒８３億元
《經濟通通訊社４日專訊》海口海關統計，今年五一假期期間（４月２９日至５月３日），
海口海關共監管海南離島免稅購物金額８﹒８３億元人民幣，購物人次１０﹒９萬人次，較去年
五一假期分別增長１２０％、１５８％。暢銷的前三類商品為化妝品、首飾、手錶。（ｄｗ）
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