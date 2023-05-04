【ＦＯＣＵＳ】當利率期貨押注美息明年１月底見「３」字頭，站在加息「終點站」附近的

鮑公，仍然硬扛「今年降息不合適」。二者角力最終孰對孰錯？



＊刪除「額外緊縮或合適」措辭＊



經過連續１０次加息，短短１３個月內從０－０﹒２５％飆升至５－５﹒２５％的聯邦基金

利率，終於迎來最明確的止步信號－－ＦＯＭＣ（聯儲公開市場委員會）本港時間周四（４日）

凌晨發布議息聲明，刪除「一些額外政策緊縮或許是合適之舉」的措辭。

借鑒２００６年６月ＦＯＭＣ在議息聲明中刪除「可能還需要進一步收緊政策」字眼，隨後

結束長達兩年的加息周期，市場普遍預期，去年３月開啟的此輪８０年代以來最激進加息，亦已

到頭。

不過，如同時任聯儲主席伯南克的名言，「我們不必敲釘子（通脹），但我們必須表明我們

沒有放下錘子（貨幣政策）」，鮑公在議息後記者會堅稱，說加息周期已經完結為時過早，決策

者現時「並未決定」６月暫停加息，未來將採取「逐次會議，逐次分析」的方式，如有必要，「

我們準備進行更多（加息）。」



＊記者會期間波動性達耶倫三倍＊



更值關注的是，他重申堅持２％的通脹目標，對甚囂塵上的最早９月減息預期毫不買賬，指

通脹下降需時，如果該預測大體正確，「今年減息就不合適」。

此外，有別聯儲工作人員３月首次預期美國經濟今年將現輕微衰退，鮑公堅持「軟著陸」可

能仍更大，甚至指，「有可能這次真的不同（Ｉｔ＇ｓ ｐｏｓｓｉｂｌｅ ｔｈａｔ

ｔｈｉｓ ｔｉｍｅ ｒｅａｌｌｙ ｉｓ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ）」，理據是在加息整整５個

百分點後，失業率仍低企３﹒５％，職位空缺仍高企。

鮑公的鷹姿抹去議息聲明的鴿調，令標指從盤中最多升０﹒７％逆轉為下跌０﹒７％收盤，

道指納指同先升後跌，印證有研究顯示，鮑威爾舉行記者會期間的市場波動性，是前任耶倫的三

倍，即股債市場在記者會時的走勢，往往跟ＦＯＭＣ聲明發布後的最初反應相反。

盡管議息聲明稱，在未來確定「額外」政策緊縮程度時，將考慮三大因素：一，貨幣政策的

累積效應；二，貨幣政策的滯後性；三，經濟及金融基本面，但以市場和鮑公對未來減息路徑以

及近日銀行業動盪的分歧看－－前者認為最快９月減息，美息明年１月底見３﹒９７５％，傳言

賣盤的地區銀行ＰａｃＷｅｓｔ盤後暴挫５２％；後者指今年難減息，認為銀行系統情況已顯著

改善－－無論是市場會錯意，還是鮑公斷錯症，未來市場波動都勢更劇烈。

