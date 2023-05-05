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AH股新聞

05/05/2023 09:14

《駐京專電》秦剛與俄羅斯外長會面，中方堅持俄烏勸和促談

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中國國務委員兼外長秦剛昨日（４日）在出
席上海合作組織外長會期間會見俄羅斯外長拉夫羅夫。雙方同意規劃、安排好下階段兩國高層和
各層級交往，在加強經貿合作方面，雙方同意加強與上合組織成員國溝通協調。
　　中國外交部指，就烏克蘭危機，秦剛表示中方將堅持勸和促談，願同俄方保持溝通協調，為
政治解決危機作出實實在在的貢獻。拉夫羅夫表示，俄方重視中方發表的關於政治解決烏克蘭危
機的立場文件，贊同中方原則立場，願同中方以坦誠方式保持密切溝通。
　
＊秦剛與印度外長會面，推動中印關係重回健康穩定發展軌道＊
　
　　在上海合作組織外長會期間，秦剛與印度外長蘇杰生會面。秦剛表示，中方願同印方一道，
開展雙邊磋商交流，增進多邊框架下的對話合作，深化在國際和地區問題上的協調配合，推動中
印關係重回健康穩定發展軌道。
　　秦剛又指，當前中印邊境局勢總體穩定。雙方要繼續落實兩國領導人重要共識，鞏固已有成
果，嚴格遵守相關協議協定，推動邊境局勢進一步降溫緩和，維護邊境地區可持續的和平與安寧

　　蘇杰生介紹了印方對兩國關係的看法，表示印中在許多方面需要加強合作。印方冀同中方繼
續通過協商尋求維護邊境地區的和平穩定。

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