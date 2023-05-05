《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國新辦就中國與中東歐國家經貿合作及第三

屆中國－中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會舉行發布會。商務部副部長李飛表示，第三屆中

國－中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會將於５月１６日－２０日在浙江省寧波市舉行，主題

為「深化務實合作 攜手共向未來」，由商務部和浙江省政府共同舉辦。

李飛介紹，２０１２年以來，中國與中東歐國家貿易年均增長８﹒１％，中國自中東歐國家

進口年均增長９﹒２％。今年一季度，雙方貿易額達３３３億美元，增長１﹒６％，開局總體平

穩向好。

浙江省副省長盧山表示，去年，浙江與中東歐國家實現進出口２５２﹒１億美元，同比增長

１１﹒４％，其中進口同比增長達到２２﹒７％。今年一季度，進出口保持了８﹒７％的快速增

長。



＊積極推動自中東歐國家的進口＊



李飛表示，將採取多種方式、多種措施，積極推動自中東歐國家的進口。主要舉措和措施包

括四個方面：一是強化博覽會的平台作用。二是用好經貿合作機制。將加快推進召開與中東歐國

家的雙邊政府間經貿聯委會和混委會。三是發揮跨境電商的優勢。四是繼續鼓勵地方引領示範。

商務部將繼續支持浙江寧波等地高標准建設中國中東歐國家經貿合作示範區，產業合作園區，在

海關貿易安全、通關便利化合作等方面開展先行先試，吸引更多中東歐企業來華投資，深化雙方

在汽車、數字、綠色、健康等領域的產業融合。



