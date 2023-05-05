《經濟通通訊社５日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５１９﹒６８億元，買盤超賣盤，流入３１６５﹒３３萬元，佔每日額度０﹒０６％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２４﹒３３億元，賣盤超買盤，流走
４﹒３３億元，佔每日額度１﹒０３％。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
05/05/2023 16:28
《深港通》北上全日流入３１６５萬，南下全日流走４﹒３億
《經濟通通訊社５日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５１９﹒６８億元，買盤超賣盤，流入３１６５﹒３３萬元，佔每日額度０﹒０６％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２４﹒３３億元，賣盤超買盤，流走
４﹒３３億元，佔每日額度１﹒０３％。
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