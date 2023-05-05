《經濟通通訊社５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



發力「四個突出」，資本市場改革醞釀新舉措

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證監會表示以高度的政治自覺扎實開展好主題教育，著力學思想、強黨性、重實踐、建新功，不

斷開創資本市場改革發展穩定新局面，為實現經濟社會高質量發展提供更有力的支持。



政策合力擴需求，經濟復蘇動力強

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「五一」假期，消費火熱的熟悉景象加速回歸。過節不停工，投資繼續對經濟增長提供穩定支撐

。專家表示，當前要著力推動消費持續回升，有效激發民間投資需求。應加強財政政策與貨幣政

策協調配合，形成擴大需求的合力，為經濟運行好轉注入強大動力。



遏制惡性競爭，完善輪換規定

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財政部、國務院國資委、證監會聯合印發《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，

進一步規範國有企業、上市公司選聘會計師事務所行為，促進註冊會計師行業公平競爭，推動提

升審計質量。





《上海證券報》



三部門規範國企、上市公司選聘會計師事務所行為

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財政部、國務院國資委、證監會聯合印發《選聘辦法》，進一步規範國有企業、上市公司選聘會

計師事務所行為，促進註冊會計師行業公平競爭，推動提升審計質量。其中明確，國有企業、上

市公司在選聘時要加強對會計師事務所信息安全管理能力的審查。



稅收大數據反映旅遊服務消費快速恢復

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國家稅務總局最新增值稅發票數據顯示，今年「五一」假期，全國消費相關行業銷售收入與去年

「五一」假期相比增長２４﹒４％。其中，服務消費和商品消費同比分別增長２８﹒７％和

１９﹒５％，反映居民消費意願增強。



先行指標看走勢：經濟回升基礎需鞏固，向好大勢未變

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國家統計局近日發布的４月製造業ＰＭＩ和昨日出爐的４月財新中國製造業ＰＭＩ均出現回落，

但生產經營活動預期指數、信心指數等多個分項指標都保持較高增長，顯示企業對未來預期向好

。





《證券時報》



國有企業連續聘用同一會師所不超８年

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財政部、國務院國資委、證監會聯合印發《選聘辦法》。《選聘辦法》規定，國有企業（含國有

控股上市公司）連續聘用同一會計師事務所的時間原則上不超過８年，確有需要的，可按規定延

長至不超過１０年，之後須開展輪換。



「潮起」趨向「潮落」，結構性貨幣政策工具緩退坡

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隨著疫情防控平穩轉段、經濟持續復蘇，貨幣政策操作也在發生微妙變化。截至今年３月末，中

國結構性貨幣政策工具一共１７項，餘額大約６﹒８萬億元人民幣，佔人民銀行資產負債表規模

１５％左右。在完成階段性歷史使命後，部分結構性貨幣政策工具從「潮起」趨向「潮落」。



製造業景氣度回落，擴內需務必見真章求實效

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５月４日公布的４月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌入收縮區間。這一走勢與國家統

計局公布的４月製造業ＰＭＩ表現一致。從分項指數來看，兩個製造業ＰＭＩ下降均主要受內需

環比走弱的影響，呈現前期積壓需求釋放後新增需求不足的特點，下階段擴內需要進一步發力。

（ｊｔ）

