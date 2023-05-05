《經濟通通訊社５日專訊》同花順（深：３０００３３）目前升０﹒９％。天眼查顯示，近
日，浙江核新同花順網絡信息股份有限公司申請註冊ＣＨＡＴＢＯＮＤ商標，國際分類為科學儀
器、網站服務，當前商標狀態為申請中。（ｃｔ）
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
05/05/2023 14:15
《Ａ股焦點》同花順升０﹒９％，申請註冊ＣＨＡＴＢＯＮＤ商標
《經濟通通訊社５日專訊》同花順（深：３０００３３）目前升０﹒９％。天眼查顯示，近
日，浙江核新同花順網絡信息股份有限公司申請註冊ＣＨＡＴＢＯＮＤ商標，國際分類為科學儀
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