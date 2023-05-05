《經濟通通訊社５日專訊》據全球市場調研機構Ｏｍｄｉａ最新智能手機出貨報告顯示，全
球智能手機市場需求仍然低迷，２０２３年第一季度的出貨量總計為２﹒６９億台，同比下降
１２﹒７％，環比下降１１﹒１％。
三星和小米（０１８１０）兩個品牌跌幅較大，分別同比下降１８﹒３％和２２﹒０％，而
蘋果的出貨量與２０２２年第一季度持平。（ｊｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
05/05/2023 13:49
《行業數據》機構：全球智能手機市場首季出貨量同比跌近１３％
《經濟通通訊社５日專訊》據全球市場調研機構Ｏｍｄｉａ最新智能手機出貨報告顯示，全
球智能手機市場需求仍然低迷，２０２３年第一季度的出貨量總計為２﹒６９億台，同比下降
１２﹒７％，環比下降１１﹒１％。
三星和小米（０１８１０）兩個品牌跌幅較大，分別同比下降１８﹒３％和２２﹒０％，而
蘋果的出貨量與２０２２年第一季度持平。（ｊｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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