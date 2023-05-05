《經濟通通訊社５日專訊》據全球市場調研機構Ｏｍｄｉａ最新智能手機出貨報告顯示，全

球智能手機市場需求仍然低迷，２０２３年第一季度的出貨量總計為２﹒６９億台，同比下降

１２﹒７％，環比下降１１﹒１％。

三星和小米（０１８１０）兩個品牌跌幅較大，分別同比下降１８﹒３％和２２﹒０％，而

蘋果的出貨量與２０２２年第一季度持平。（ｊｔ）

