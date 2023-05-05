《經濟通通訊社５日專訊》中國聯通（滬：６０００５０）４日宣布，與騰訊

（００７００）進一步深化合作，共同出資設立的混改新公司－－雲宙時代科技有限公司４月

２６日正式在北京成立，將提供新一代ＣＤＮ（內容分發網絡）以及邊緣計算服務

股東信息顯示，雲宙時代由聯通創新創業投資有限公司、深圳市騰訊產業創投有限公司與天

津數智梯航科技合夥企業（有限合夥）共同持股，法定代表人為馬躍睿，公司註冊資本３億元（

人民幣．下同），聯通創投與騰訊產投分別持股４８％（１﹒４４億元）、４２％（１﹒２６億

元），而數智梯航科技認繳３０００萬元。

中國聯通表示，雲宙時代致力於成為網絡強國數字中國智慧社會的新型基礎設施建設者，在

雙方股東支持下，通過自主研發，構造自主可控、差異化優勢的ＣＤＮ加速、ＭＥＣ系列產品以

及相關數字化創新業務體系，依托中國聯通強大的網絡資源和能力，結合騰訊相關技術、消費和

產業互聯網生態，聚焦算力精品網核心技術，壯大ＣＤＮ、邊緣計算產業鏈，為數字政府、人工

智能等領域提供新一代ＣＤＮ以及邊緣計算服務。（ｃｔ）

