《經濟通通訊社５日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）表示，截至目前
，工商銀行受托管理年金基金規模突破５０００億元人民幣，居銀行業首位。
目前，工商銀行養老金融服務已覆蓋企業年金、職業年金、個人養老金、養老基金、養老理
財產品等領域，年金帳戶管理規模、托管年金基金規模居市場首位，工銀瑞信投資管理年金基金
規模居於基金系年金投管機構領先地位。（ｃｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
05/05/2023 14:30
《神州金融》工商銀行受托管理年金基金規模突破５０００億元
《經濟通通訊社５日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）表示，截至目前
，工商銀行受托管理年金基金規模突破５０００億元人民幣，居銀行業首位。
目前，工商銀行養老金融服務已覆蓋企業年金、職業年金、個人養老金、養老基金、養老理
財產品等領域，年金帳戶管理規模、托管年金基金規模居市場首位，工銀瑞信投資管理年金基金
規模居於基金系年金投管機構領先地位。（ｃｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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