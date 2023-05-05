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AH股新聞

05/05/2023 15:53

《神州金融》渤海、浙商等多家銀行下調人民幣存款掛牌利率

　　《經濟通通訊社５日專訊》多家內銀公布即日起調整人民幣存款掛牌利率。渤海銀行
（０９６６８）官網公告，自２０２３年５月５日起調整人民幣存款掛牌利率，活期存款利率由
０﹒３５％調整為０﹒２５％；三個月、半年、一年期整存整取利率均下調１０個基點至
１﹒３３％、１﹒５９％、１﹒８５％；二年期、五年期整存整取利率均下調２５個基點至
２﹒４０％、２﹒９５％；三年期整存整取由３﹒２５％調整為２﹒９５％，下調了３０個基點

　　浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６）公告，自２０２３年５月５日起調整人民幣
存款掛牌利率，個人存款方面，活期存款利率調整為０﹒２５％；三個月、半年、一年期整存整
取利率分別調整為１﹒３０％、１﹒５５％、１﹒８５％；二年期、三年期、五年期整存整取利
率分別調整為２﹒４０％、２﹒９０％、２﹒９５％。
　　恒豐銀行公告，２０２３年５月５日起調整人民幣存款掛牌利率，個人存款方面，活期存款
利率調整為０﹒２５％；三個月、半年、一年期整存整取利率分別調整為１﹒３％、１﹒５５％
、１﹒８５％；二年期、五年期整存整取利率分別調整為２﹒４０％、２﹒９５％；三年期整存
整取調整為２﹒９５％。（ｃｔ）

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