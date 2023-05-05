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AH股新聞

05/05/2023 09:27

《Ａ股行情》滬綜指稍高開０﹒０１％，多家地產股戴帽復牌即跌停

　　《經濟通通訊社５日專訊》滬市經歷上日（４日）金融股大漲穩市後，上證綜合指數（滬綜
指）今日高開０﹒０１％，報３３５０﹒６５點，深成指低開０﹒１２％，白酒股造好，互聯網
股走低。
　　昨日多家上市房企因２０２２年報暴露財務風險而被實施風險警示，即俗稱「戴帽」，相關
股票停牌一日，其中陽光城（深：０００６７１）、世茂股份（滬：６００８２３）以及美好置
業（深：０００６６７）今早復牌後即觸及５％的跌幅上限而停板。
　　財政部、國資委及中證監聯合發布《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，提
出國企、上市公司應當提高信息安全意識，在選聘審計機構的合同中應設置單獨條款明確信息安
全保護責任和要求，加強對涉密敏感信息的管控。盡管有關法規僅要求公司最長每１０年要改聘
另一家會計師行，但是外媒曾指出，內地政府要求部分國企在與四大會計師事務所的合同到期後
不再續簽，要改為聘請內地或香港的會計師行。
　　美聯儲宣布加息後，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１１４，按日跌
６０點子。
　　人民銀行今日進行的３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠１６２０億元，本周
兩個交易日內人行共收水６９１０億元。（ｅｙ）

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