《經濟通通訊社５日專訊》４月財新服務業ＰＭＩ錄得５６﹒４，較前月下降１﹒４個百分

點，低於市場預期，仍連續第四個月處於景氣區間，且為近兩年半來次高值，顯示服務業繼續大

幅擴張，市況持續改善。

滬市經歷上日（４日）金融股大漲穩市後，滬綜指今日小幅高開０﹒０１％，惟隨著財新服

務業ＰＭＩ數據公布後，Ａ股掉頭倒跌，盤中最低見３３２１﹒１９點仍守三千三，半日收跌

０﹒７１％，報３３２６﹒６２點。深成指同跌１﹒０９％，創業板指跌１﹒２５％。兩市半日

成交７２２３億元（人民幣．下同），按日跌近７％，外資通過陸股通繼續流出逾１５億元。



＊戴帽地產股復牌即跌停＊



昨日多家上市房企因２０２２年報暴露財務風險而被實施風險警示，即俗稱「戴帽」，相關

股票停牌一日，其中陽光城（深：０００６７１）、世茂股份（滬：６００８２３）以及美好置

業（深：０００６６７）今早復牌後即觸及５％的跌幅上限而停板。其他地產股則大幅走高，新

城控股（滬：６０１１５５）升４﹒２％，新湖中寶（滬：６００２０８）升４﹒２％，濱江集

團（深：００２２４４）升３﹒９％，金地集團（滬：６００３８３）升３﹒４％，保利發展

（滬：６０００４８）升２﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）升２﹒８％，招商蛇口

（深：００１９７９）升１﹒９％。

中信証券發研報指，預計第二季起銀行業息差二階導改善、下半年開始一階導改善，資本市

場與財富市場穩步回暖，預計年內後續季度營收與盈利增速出現修復，板塊步入可積極配置階段

。Ａ場銀行股績後股價狂飆，繼昨日集體刷新近年高位後，今早繼續抽高，其中中國銀行

（滬：６０１９８８）升３﹒６％，盤中創超過五年新高，農業銀行（滬：６０１２８８）升

１﹒７％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒４％，建設銀行（滬：６０１９３９）升

２﹒１％。



＊美國提高面板關稅，光伏股走弱＊



美國參議院早前以５６票對４１票通過了取消關稅豁免的決議，如果該決議最終由白宮通過

，東南亞地區進口的太陽能板關稅可能高達２５４％，目前受影響的進口產品的關稅都在兩位數

以下。隆基綠能（滬：６０１０１２）相關人士就此表示，目前還在評估影響，但公司已有所準

備，已參股一家美國組件廠共同生產本地產品。隆基綠能半日走低２﹒４％。

其他光伏股同走弱，比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒８％，國電南瑞

（滬：６００４０６）跌１﹒５％，通威股份（滬：６００４３８）跌１﹒６％。（ｊｔ）

