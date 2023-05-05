《經濟通通訊社５日專訊》Ａ股市場午後跌幅收窄，地產股明顯走強，滬綜指現跌
０﹒５１％，報３３３３﹒３３點，滬深３００指數跌０﹒３３％，深成指跌０﹒８７％。上海
Ｂ股跌０﹒５５％，深圳Ｂ股跌０﹒４２％。（ｊｔ）
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05/05/2023 13:41
《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅收窄至０﹒５１％，地產股明顯走強
《經濟通通訊社５日專訊》Ａ股市場午後跌幅收窄，地產股明顯走強，滬綜指現跌
０﹒５１％，報３３３３﹒３３點，滬深３００指數跌０﹒３３％，深成指跌０﹒８７％。上海
Ｂ股跌０﹒５５％，深圳Ｂ股跌０﹒４２％。（ｊｔ）
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