《經濟通通訊社５日專訊》滬市經歷上日（４日）金融股大漲穩市後，今日欠利好消息再向

上升突破，加上４月財新服務業ＰＭＩ數據遜預期，拖累Ａ股今日高開低收。滬綜指今早小幅高

開後回調，最低跌至３３２１﹒１９點但仍守三千三，全日窄幅波動收跌０﹒４８％，報

３３３４﹒５點。「五一」假期後，本周兩個交易日累升０﹒３％。深成指今日收跌０﹒８２％

，創業板指跌１﹒３％。

滬深兩市全日成交１０７１２億元（人民幣．下同），按日跌近９％，滬深兩市成交額連續

第２１個交易日突破１萬億元，陸股通淨流入逾６億元。

４月財新服務業ＰＭＩ錄得５６﹒４，較前月下降１﹒４個百分點，低於市場預期，仍連續

第四個月處於景氣區間，且為近兩年半來次高值，顯示服務業繼續大幅擴張，市況持續改善。



＊董明珠股份遭凍結，格力電器六連挫＊



據內媒報道，格力電器（深：０００６５１）的董事長兼總裁董明珠持有的部分股份遭到凍

結，市值約為４﹒０７億元。格力電器相關工作人員對此表示，對於凍結的原因，需要跟相關工

作人員進行核實。格力電器連跌五個交易日後，今日續跌０﹒８％，報３５﹒１５元，創近３個

月新低。

其他家電股一同走弱，海爾智家（滬：６００６９０）跌３﹒８％，飛科電器

（滬：６０３８６８）跌３﹒７％，德業股份（滬：６０５１１７）跌超３％，三花智控

（深：００２０５０）跌２﹒３％，美的集團（深：０００３３３）跌２﹒２％。



＊地產股、券商股逆市強＊



早前內地全面實現不動產統一登記，引發市場關注是否內地即將開徵房產稅，央媒《法治日

報》引述專家再解畫稱，全面實現不動產統一登記，與房產稅並沒有直接的條件。地產股走強，

金地集團（滬：６００３８３）抽升６﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）升５﹒５％，招

商蛇口（深：００１９７９）升４﹒６％，新湖中寶（滬：６００２０８）升４﹒２％，保利發

展（滬：６０００４８）漲超４％，萬科Ａ（深：０００００２）升近４％。

４３家上市券商一季報業績全部浮出水面。數據顯示，上市券商首季全部實現盈利，其中８

家扭虧為盈，１７家淨利潤同比實現翻倍或以上增長，券商自營業務回暖是其一季度業績高增長

的關鍵。券商股大漲，中信證券（滬：６０００３０）升３﹒１％，華泰證券

（滬：６０１６８８）升１﹒５％，中信建投（滬：６０１０６６）升２﹒２％，國泰君安

（滬：６０１２１１）升１﹒５％，中金公司（滬：６０１９９５）升０﹒８％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０１６﹒８８ －０﹒３３

上證綜合指數 ３３３４﹒５０ －０﹒４８ ４９９３﹒００

上證Ａ股指數 ３４９５﹒４６ －０﹒４８

深證成份指數 １１１８０﹒８７ －０﹒８２ ５７１９﹒００

深圳創業板指數 ２２６７﹒６３ －１﹒３１

上證Ｂ股指數 ２９０﹒８４ －０﹒６２ １﹒４１

深證Ｂ股指數 １１８０﹒１２ －０﹒４４ ０﹒７０

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