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AH股新聞

05/05/2023 09:58

《Ａ股焦點》中國將進一步加強醫療美容行業監管，醫美概念股走低

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家市場監督管理總局就進一步加強醫療美容行業監管發布指導
意見。意見提出，加強行業准入管理，強化醫療美容機構資質審核。醫療美容服務屬於醫療活動
，未依法取得衛生健康行政部門發放的《醫療機構執業許可證》或者「診所備案憑證」，不得開
展醫療美容服務。加強關聯領域與行業的監管，規範相關主體網上信息內容發布行為，嚴禁為未
依法取得《醫療機構執業許可證》的美容機構提供診療諮詢。倡導在生活美容機構張貼「不得提
供醫療美容服務」等警示語。
　　另外，相關部門要切實加大對醫療美容行業監管力度，保持對醫療美容行業非法行醫、虛假
宣傳、假貨頻現、價格欺詐等突出問題「露頭就打」的高壓態勢。
　　Ａ場醫美概念股走低，特一藥業（深：００２７２８）跌１﹒２％，青島金王
（深：００２０９４）跌１﹒１％，華東醫藥（深：０００９６３）跌０﹒８％，麥迪科技
（滬：６０３９９０）跌０﹒８％，光莆股份（深：３００６３２）跌０﹒５％，朗姿股份
（深：００２６１２）跌０﹒５％，平潭發展（深：０００５９２）跌０﹒４％。（ｊｔ）

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