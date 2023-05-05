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AH股新聞

05/05/2023 10:03

《Ａ股焦點》券商Ａ股首季全部實現盈利，中信証券Ａ領升４％

　　《經濟通通訊社５日專訊》４３家上市券商一季報業績全部浮出水面。數據顯示，上市券商
首季全部實現盈利，其中８家扭虧為盈，１７家淨利潤同比實現翻倍或以上增長，券商自營業務
回暖是其一季度業績高增長的關鍵。展望二季度，內媒引述業內人士認為，財富管理、投行等業
務的環比改善值得期待。
　　數據顯示，營收規模方面，今年一季度共有９家券商的營收超過５０億元（人民幣．下同）
，去年同期為６家。其中，中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）仍是唯一一家營收超
過百億元的券商，為１５３﹒４８億元，排名第一。營收增幅方面，有１１家券商的營收實現翻
倍式增長。
　　華創證券非銀分析師徐康表示，券商板塊各項業務景氣度大多有明顯回復，同比、較年初均
有顯著增長。考慮到經濟基本面持續修復，居民資金持續入市，若市場行情回暖持續，看好二季
度券商業績同比修復。
　　Ａ場券商股大漲，中信証券升３﹒８％，華泰證券（滬：６０１６８８）升３﹒６％，中信
建投（滬：６０１０６６）升３﹒２％，國泰君安（滬：６０１２１１）升２﹒８％，中金公司
（滬：６０１９９５）升２﹒６％，招商證券（滬：６００９９９）升２﹒３％，東方財富
（深：３０００５９）升１﹒６％。（ｊｔ）

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