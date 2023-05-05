《經濟通通訊社５日專訊》４３家上市券商一季報業績全部浮出水面。數據顯示，上市券商

首季全部實現盈利，其中８家扭虧為盈，１７家淨利潤同比實現翻倍或以上增長，券商自營業務

回暖是其一季度業績高增長的關鍵。展望二季度，內媒引述業內人士認為，財富管理、投行等業

務的環比改善值得期待。

數據顯示，營收規模方面，今年一季度共有９家券商的營收超過５０億元（人民幣．下同）

，去年同期為６家。其中，中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）仍是唯一一家營收超

過百億元的券商，為１５３﹒４８億元，排名第一。營收增幅方面，有１１家券商的營收實現翻

倍式增長。

華創證券非銀分析師徐康表示，券商板塊各項業務景氣度大多有明顯回復，同比、較年初均

有顯著增長。考慮到經濟基本面持續修復，居民資金持續入市，若市場行情回暖持續，看好二季

度券商業績同比修復。

Ａ場券商股大漲，中信証券升３﹒８％，華泰證券（滬：６０１６８８）升３﹒６％，中信

建投（滬：６０１０６６）升３﹒２％，國泰君安（滬：６０１２１１）升２﹒８％，中金公司

（滬：６０１９９５）升２﹒６％，招商證券（滬：６００９９９）升２﹒３％，東方財富

（深：３０００５９）升１﹒６％。（ｊｔ）

