《經濟通通訊社５日專訊》歌爾股份（深：００２２４１）官方微信公眾號宣布，推出首款
主打實現ＸＲ設備交互的智能手環參考設計Ｌｉｎｋ，利用手環觸控屏幕、按鍵以及簡單的手勢
即可操控與交互，旨在解決目前ＡＲ眼鏡在觸控（區域太小使用不便）、語音（公共場合不方便
）等方面存在的諸多局限，有望為ＸＲ設備帶來交互技術的革新。不過，歌爾股份股價走低，目
前跌近２％。（ｃｔ）
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
05/05/2023 11:29
《Ａ股焦點》歌爾股份發布首款ＸＲ智能交互手環設計，惟價跌２％
《經濟通通訊社５日專訊》歌爾股份（深：００２２４１）官方微信公眾號宣布，推出首款
主打實現ＸＲ設備交互的智能手環參考設計Ｌｉｎｋ，利用手環觸控屏幕、按鍵以及簡單的手勢
即可操控與交互，旨在解決目前ＡＲ眼鏡在觸控（區域太小使用不便）、語音（公共場合不方便
）等方面存在的諸多局限，有望為ＸＲ設備帶來交互技術的革新。不過，歌爾股份股價走低，目
前跌近２％。（ｃｔ）
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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