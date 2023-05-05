《經濟通通訊社５日專訊》歌爾股份（深：００２２４１）官方微信公眾號宣布，推出首款

主打實現ＸＲ設備交互的智能手環參考設計Ｌｉｎｋ，利用手環觸控屏幕、按鍵以及簡單的手勢

即可操控與交互，旨在解決目前ＡＲ眼鏡在觸控（區域太小使用不便）、語音（公共場合不方便

）等方面存在的諸多局限，有望為ＸＲ設備帶來交互技術的革新。不過，歌爾股份股價走低，目

前跌近２％。（ｃｔ）

