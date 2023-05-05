《經濟通通訊社５日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）Ａ股４日收盤漲

停，為近８年來首次。

東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，民生銀行Ａ股上市以來共１４次漲停，上一次漲停是在

２０１５年７月７日。民行Ａ股今日要上衝，目前漲逾５％，最高見４﹒１９元（人民幣．下同

），為２０２１年９月以來高位。

民生銀行２０２３年第一季度報告顯示，實現歸母淨利潤１４２﹒３２億元，同比增長

３﹒７％。不良貸款率１﹒６％，較去年末減少０﹒０８個百分點；撥備覆蓋率１４４﹒１１％

，較去年末上升１﹒６２個百分點。浙商證券認為，民生銀行歷史包袱處置接近尾聲，戰略轉型

初見成效，資產質量邊際向好。



＊中國銀河：「中特估」催化，銀行面臨估值重塑機遇＊



自４月開始，滬深銀行板塊開始上攻行情，截至４日收盤累計上漲６﹒８３％。滬深銀行股

繼昨日集體刷新近年高位後，今早繼續抽高，其中中國銀行 （滬：６０１９８８）升４﹒８％

，報４﹒１３元，現創超過五年新高，農業銀行 （滬：６０１２８８）升３﹒１％，報

３﹒６９元，刷近三年新高，工商銀行 （滬：６０１３９８）升３％，報５﹒１元，續創近兩

年新高，建設銀行 （滬：６０１９３９）升２﹒４％，報６﹒７１元，同創近兩年新高。

中國銀河發布研究報告認為，「中特估」催化下，銀行面臨估值重塑機遇。繼續看好銀行板

塊投資機會，優選區域資源稟賦突出、信貸增長動能強勁的城農商行，同時關注地產鏈修復和零

售業務布局領先的股份行估值修復機會。

「中特估」全稱中國特色資本市場估值體系，板塊涵蓋了基建、通信、軍工、石油等核心領

域的大型央企與國企。在２０２２年１１月，中證監主席易會滿提出「探索建立具有中國特色的

估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」，「中特估」概念正式進入投資者視野，成為今年

Ａ股市場行情主線之一。（ｃｔ）

