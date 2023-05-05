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AH股新聞

05/05/2023 10:29

《Ａ股焦點》民生銀行Ａ股昨日８年來首漲停，今再升逾５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）Ａ股４日收盤漲
停，為近８年來首次。
東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，民生銀行Ａ股上市以來共１４次漲停，上一次漲停是在
２０１５年７月７日。民行Ａ股今日要上衝，目前漲逾５％，最高見４﹒１９元（人民幣．下同
），為２０２１年９月以來高位。
　　民生銀行２０２３年第一季度報告顯示，實現歸母淨利潤１４２﹒３２億元，同比增長
３﹒７％。不良貸款率１﹒６％，較去年末減少０﹒０８個百分點；撥備覆蓋率１４４﹒１１％
，較去年末上升１﹒６２個百分點。浙商證券認為，民生銀行歷史包袱處置接近尾聲，戰略轉型
初見成效，資產質量邊際向好。
　
＊中國銀河：「中特估」催化，銀行面臨估值重塑機遇＊
　
　　自４月開始，滬深銀行板塊開始上攻行情，截至４日收盤累計上漲６﹒８３％。滬深銀行股
繼昨日集體刷新近年高位後，今早繼續抽高，其中中國銀行　（滬：６０１９８８）升４﹒８％
，報４﹒１３元，現創超過五年新高，農業銀行　（滬：６０１２８８）升３﹒１％，報
３﹒６９元，刷近三年新高，工商銀行　（滬：６０１３９８）升３％，報５﹒１元，續創近兩
年新高，建設銀行　（滬：６０１９３９）升２﹒４％，報６﹒７１元，同創近兩年新高。
　　中國銀河發布研究報告認為，「中特估」催化下，銀行面臨估值重塑機遇。繼續看好銀行板
塊投資機會，優選區域資源稟賦突出、信貸增長動能強勁的城農商行，同時關注地產鏈修復和零
售業務布局領先的股份行估值修復機會。
　　「中特估」全稱中國特色資本市場估值體系，板塊涵蓋了基建、通信、軍工、石油等核心領
域的大型央企與國企。在２０２２年１１月，中證監主席易會滿提出「探索建立具有中國特色的
估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」，「中特估」概念正式進入投資者視野，成為今年
Ａ股市場行情主線之一。（ｃｔ）

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