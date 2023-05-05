《經濟通通訊社５日專訊》內媒報道，中國國家工業和信息化部裝備工業一司組織全國汽車
標準化技術委員會開展了《汽車整車信息安全技術要求》、《智能網聯汽車自動駕駛數據記錄系
統》等四項強制性國家標準的制修訂，並已形成徵求意見稿，徵求意見截止日期為今年７月５日
。（ｅｙ）
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05/05/2023 18:00
《汽車新勢力》工信部擬制訂汽車信息安全技術國家標準
《經濟通通訊社５日專訊》內媒報道，中國國家工業和信息化部裝備工業一司組織全國汽車
標準化技術委員會開展了《汽車整車信息安全技術要求》、《智能網聯汽車自動駕駛數據記錄系
統》等四項強制性國家標準的制修訂，並已形成徵求意見稿，徵求意見截止日期為今年７月５日
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