《經濟通通訊社５日專訊》內媒報道，中國國家工業和信息化部裝備工業一司組織全國汽車

標準化技術委員會開展了《汽車整車信息安全技術要求》、《智能網聯汽車自動駕駛數據記錄系

統》等四項強制性國家標準的制修訂，並已形成徵求意見稿，徵求意見截止日期為今年７月５日

。（ｅｙ）

