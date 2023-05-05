《經濟通通訊社５日專訊》４月中國製造業和服務業景氣繼續分化，服務業景氣連續第四個
月維持在擴張區間，生產、需求、就業擴張速度放緩，企業家對未來仍然持樂觀態度。５月５日
公布的２０２３年４月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５６﹒４，較前
月下降１﹒４個百分點，仍處於歷史較高水平。
此前公布的４月財新中國製造業ＰＭＩ錄得４９﹒５，較前月下降０﹒５個百分點，近三個
月首次落於收縮區間。製造業和服務業景氣分化，在服務業持續修復的帶動下，當月財新中國綜
合ＰＭＩ從３月高點５４﹒５降至５３﹒６。
這一走勢與國家統計局ＰＭＩ一致。國家統計局此前公布的２０２３年４月製造業ＰＭＩ回
落２﹒７個百分點至４９﹒２，同樣落於榮枯線下；服務業ＰＭＩ為５５﹒１，低於上月１﹒８
個百分點。盡管製造業再度收縮，但是在服務業持續修復的帶動下，４月綜合ＰＭＩ產出指數下
降２﹒６個百分點至５４﹒４，總體產出繼續保持擴張。
＊生產、需求、就業指數小幅回落，仍高於榮枯線＊
從分項數據看，服務業供求兩旺。服務業經營活動指數和新訂單指數均小幅回落，仍顯著高
於榮枯線，錄得２０２０年１２月以來次高。外需強勁，服務業新出口訂單指數連續第四個月位
於擴張區間，國際旅行限制解除繼續助推服務業出口，尤其是旅游業，在疫情限制放松後得到提
振。
市場供需強勁，提振了服務業就業。４月服務業就業指數連續第三個月高於榮枯線，但較３
月高位回落超２個百分點。積壓業務量已連續九個月錄得上升，積壓工作指數在擴張區間微漲，
或源於新增業務量增加。
價格方面，４月服務業經營成本加速上漲，用工成本增加是經營費用上升的主要原因，部分
受訪企業表示原材料和辦公用品價格也有所上漲。但為了吸引和保住新訂單，收費端提價空間有
限。
＊分析：市場熱議通縮，關注製造業成本和出廠價格指數降＊
４月服務業市場樂觀情緒維持高位，經營預期指數連續第三個月微降，但仍顯著高於榮枯線
，企業普遍相信隨著疫情影響持續消退，市況和顧客需求將進一步改善。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，４月服務業依舊高歌猛進，相比之下製造業增長乏力形成
施累。市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性依舊存疑，多項數據也指向經濟恢復基礎不
牢固的事實。就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體的就業形勢尤其嚴峻。近日，通縮成
為市場熱議話題，製造業成本端和出廠端價格指數的快速下降需引起足夠重視。未來相關政策應
圍繞促進內需、穩定就業、改善預期做文章，疏通貨幣傳導機制，助力經濟良性循環。（ｄｗ）
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