【ＦＯＣＵＳ】宏觀經濟低氣壓，拖累一眾芯片巨頭高通、三星、英特爾、ＡＭＤ跌落神壇
之際，消費科技巨擘蘋果亦時隔近四年，再錄營收連續兩季縮水，惟ｉＰｈｏｎｅ意外「封神」
，首季大賣５１３﹒３億美元（預期：４８９﹒７億美元），按年增１﹒５％（預期：跌４％）
。
相比北美、日本、大中華區首季銷售額按年分別倒跌７﹒６％、７﹒１％、２﹒９％，其他
亞太地區逆勢飆升１５﹒３％，難怪蘋果話事人庫克（Ｔｉｍｅ Ｃｏｏｋ）正大手押注印度。
＊首季銷售額不跌反升並大超預期＊
ＭＡＭＡＡ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｍｅｔａ、Ａｍａｚｏｎ、
Ａｐｐｌｅ） 五巨頭放榜，終於迎來蘋果的壓軸戲。繼去年第四季縮水５﹒５％後，首季營收
再跌２﹒５％至９４８﹒４億美元（預期：９２６億美元），分產品看，Ｍａｃ、ｉｐａｄ、可
穿戴設備╱家居╱配件收入分別按年跌３１％、１３％、０﹒７％。
此趨勢跟高通、三星、英特爾、ＡＭＤ等芯片巨頭的首季業績可謂相當同步；其中，三星半
導體部門收入急挫４９％；高通移動設備、消費電子芯片部門（ＱＣＴ）收入下跌１７％、英特
爾台式機╱筆記本電腦芯片部門收入大降３８％；ＡＭＤ台式機及移動處理器芯片部門收入暴瀉
６５％。
然而，有別於移動設備圖像傳感器巨頭索尼，警告「全球智能手機市場低迷可能延續全年
」，以及ＩＤＣ數據顯示，全球智能手機出貨量連跌七季（首季跌１４﹒６％，其中中國跌
１１﹒８％），蘋果的旗艦產品ｉＰｈｏｎｅ仍然光環閃耀，首季銷售額不跌反升並大超預期。
＊潛力不可小覷，財團熱身下一代＊
何解？背後首推以印度為首的其他亞太地區、中東、拉美的強勁需求。就在４月，蘋果先後
在人口密度稱冠全球的孟買、印度首都德里連開兩店；這個人口剛剛超越中國成為第一的大國，
智能手機市場過往一直由三星、小米等主導，去年ｉＰｈｏｎｅ出貨量僅６５０萬部，遠低於中
國的約５１３０萬部。
不過，若以印度去年智能手機銷售額佔全球近１２％、Ｉｐｈｏｎｅ出貨量實際排名全球第
六（僅次美、中、日、英、德）看，其崛起的中產階層、年輕人對高端手機的興趣日增，都有望
推動未來銷售擴張。有分析師預計，到２０２５年，蘋果在當地的銷售額或從現時的近６０億美
元，大增至２００億美元。
更值留意的是，印度除了是蘋果未來重要的銷售動力來源，更是其製造戰略的新寵兒。自
２０１７年起在印度組裝ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ、ｉＰｈｏｎｅ １２╱１３部分組件後，蘋果去
年９月宣布在當地組裝最新款ｉＰｈｏｎｅ１４，而印度財團Ｔａｔａ Ｇｒｏｕｐ上月底剛剛
完成對台資代工廠緯創廠房的收購，摩拳擦掌為今年稍後組裝ｉＰｈｏｎｅ１５熱身。印度商務
和工業部長Ｐｉｙｕｓｈ Ｇｏｙａｌ更不諱言，未來目標是將「印度造
」ｉＰｈｏｎｅ佔比，從目前的５％－７％提升至２５％。
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