【ＦＯＣＵＳ】宏觀經濟低氣壓，拖累一眾芯片巨頭高通、三星、英特爾、ＡＭＤ跌落神壇

之際，消費科技巨擘蘋果亦時隔近四年，再錄營收連續兩季縮水，惟ｉＰｈｏｎｅ意外「封神」

，首季大賣５１３﹒３億美元（預期：４８９﹒７億美元），按年增１﹒５％（預期：跌４％）

。

相比北美、日本、大中華區首季銷售額按年分別倒跌７﹒６％、７﹒１％、２﹒９％，其他

亞太地區逆勢飆升１５﹒３％，難怪蘋果話事人庫克（Ｔｉｍｅ Ｃｏｏｋ）正大手押注印度。



＊首季銷售額不跌反升並大超預期＊



ＭＡＭＡＡ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｍｅｔａ、Ａｍａｚｏｎ、

Ａｐｐｌｅ） 五巨頭放榜，終於迎來蘋果的壓軸戲。繼去年第四季縮水５﹒５％後，首季營收

再跌２﹒５％至９４８﹒４億美元（預期：９２６億美元），分產品看，Ｍａｃ、ｉｐａｄ、可

穿戴設備╱家居╱配件收入分別按年跌３１％、１３％、０﹒７％。

此趨勢跟高通、三星、英特爾、ＡＭＤ等芯片巨頭的首季業績可謂相當同步；其中，三星半

導體部門收入急挫４９％；高通移動設備、消費電子芯片部門（ＱＣＴ）收入下跌１７％、英特

爾台式機╱筆記本電腦芯片部門收入大降３８％；ＡＭＤ台式機及移動處理器芯片部門收入暴瀉

６５％。

然而，有別於移動設備圖像傳感器巨頭索尼，警告「全球智能手機市場低迷可能延續全年

」，以及ＩＤＣ數據顯示，全球智能手機出貨量連跌七季（首季跌１４﹒６％，其中中國跌

１１﹒８％），蘋果的旗艦產品ｉＰｈｏｎｅ仍然光環閃耀，首季銷售額不跌反升並大超預期。



＊潛力不可小覷，財團熱身下一代＊



何解？背後首推以印度為首的其他亞太地區、中東、拉美的強勁需求。就在４月，蘋果先後

在人口密度稱冠全球的孟買、印度首都德里連開兩店；這個人口剛剛超越中國成為第一的大國，

智能手機市場過往一直由三星、小米等主導，去年ｉＰｈｏｎｅ出貨量僅６５０萬部，遠低於中

國的約５１３０萬部。

不過，若以印度去年智能手機銷售額佔全球近１２％、Ｉｐｈｏｎｅ出貨量實際排名全球第

六（僅次美、中、日、英、德）看，其崛起的中產階層、年輕人對高端手機的興趣日增，都有望

推動未來銷售擴張。有分析師預計，到２０２５年，蘋果在當地的銷售額或從現時的近６０億美

元，大增至２００億美元。

更值留意的是，印度除了是蘋果未來重要的銷售動力來源，更是其製造戰略的新寵兒。自

２０１７年起在印度組裝ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ、ｉＰｈｏｎｅ １２╱１３部分組件後，蘋果去

年９月宣布在當地組裝最新款ｉＰｈｏｎｅ１４，而印度財團Ｔａｔａ Ｇｒｏｕｐ上月底剛剛

完成對台資代工廠緯創廠房的收購，摩拳擦掌為今年稍後組裝ｉＰｈｏｎｅ１５熱身。印度商務

和工業部長Ｐｉｙｕｓｈ Ｇｏｙａｌ更不諱言，未來目標是將「印度造

」ｉＰｈｏｎｅ佔比，從目前的５％－７％提升至２５％。

