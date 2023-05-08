《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》香港與內地利率互換市場互聯互通合作（互

換通），各項準備工作進展順利，其中「北向互換通」的交易下周一（５月１５日）啟動。



＊境外機構投資者需完成內地銀行間債券市場准入備案＊



根據安排，初期先行開通「北向互換通」，香港及其他國家和地區的境外投資者可通過兩地

基礎設施互聯互通參與內地銀行間金融衍生品市場。

人民銀行明確了「北向互換通」的相關交易及結算安排。在交易品種方面，「北向互換通」

初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。

在投資者方面，參與「北向互換通」的境內投資者（即互換通報價商）需與中國外匯交易中

心簽署報價商協議，並為銀行間市場清算所股份有限公司（「上海清算所」）利率互換集中清算

業務的清算會員或該類會員的清算客戶。

參與「北向互換通」的境外投資者為符合人民銀行要求並完成內地銀行間債券市場准入備案

的境外機構投資者，並經外匯交易中心開通「北向互換通」交易權限。擬申請開通「北向互換通

」交易權限的境外投資者需同時申請成為香港場外結算有限公司的清算會員或該類會員的清算客

戶。



＊每日交易淨額不超過２００億元人民幣＊



「互換通」目前有額度管理要求。交易額度方面，初期，全部境外投資者通過「北向互換通

」開展利率互換交易在軋差後的名義本金淨額每日不超過２００億元人民幣，後續可根據市場情

況適時調整額度。

清算額度方面，上海清算所與場外結算公司針對雙方清算所之間的風險敞口建立「互換通」

資源池。初期，上海清算所與場外結算公司之間淨頭寸對應的「互換通」資源池風險敞口設定上

限不超過人民幣４０億元，後續可根據市場情況適時調整額度。

據悉，人民銀行、香港證監會和香港金管局已就「互換通」涉及的跨境監管合作原則和具體

安排達成共識，並簽署了《關於內地－香港債券及衍生品市場相關事宜的諒解備忘錄》。備忘錄

健全了兩地監管機構在債券及衍生品市場方面的監管合作安排和聯絡協商機制，共同維護「互換

通」的正常運行、金融市場穩定和公平交易秩序。

