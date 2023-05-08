  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

08/05/2023 09:59

《駐京專電》國資委提高央企發債效率，「一事一批」改年度計劃

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國資委印發《中央企業債券發行管理辦法》
旨在著力健全債券發行管理工作體系、提高債券發行審批效率，將「一事一批」改為年度計劃管
理。《管理辦法》要求央企通過發行科技創新債券、碳中和碳達峰債券、鄉村振興債券等創新品
種，有效服務國家重大戰略。鼓勵央企探索多市場、多幣種發行境外債券，拓展融資渠道。防範
債券違約風險。《管理辦法》自印發之日起施行。
　　《管理辦法》的一個重要調整內容，是將過去債券發行「一事一批」的方式改變為年度計劃
管理。這一變化將提高中央企業高債券發行審批效率。《管理辦法》明確，國資委一次性審批中
央企業集團公司，以及各級子企業的年度債券發行計劃，確定債券發行額度，中央企業集團公司
據此自行決策具體發行事宜。
　　央企子企業的發債事項，均由集團公司負責審批和管理。管理辦法指出，中央企業依據有關
法律法規及內部管理制度確定所屬各級子企業債券發行管理權限，明確債券發行管理部門、管理
流程和內控機制。
　
＊加強對境外債券市場融資環境研判＊
　
　　中央企業應當積極利用債券市場註冊制改革、債券市場基礎設施互聯互通、債券品種創新等
資本市場重大改革舉措，通過發行科技創新債券、碳中和碳達峰債券、鄉村振興債券、資產支持
證券等創新品種，有效服務國家重大戰略。
　　《管理辦法》還指出，中央企業應當加強對境外債券市場融資環境研判，結合境外業務發展
資金需求，積極維護投資者關係和良好國際信用評級，探索多市場、多幣種發行境外債券，拓展
融資渠道。
　　
＊重視債券違約風險防控，嚴禁惡意逃廢債行為＊
　
　　《管理辦法》對各環節的風險防範工作提出了系統要求，包括年度債券發行計劃制定及審核
、重點風險企業管控、永續債管控、境外債券融資管理、信息披露、募集資金使用，以及違規責
任追究等方面。
　　國資委提出了以下幾種嚴禁、嚴控、限制的情形：嚴格管控資產負債率超過警戒線、持續經
營虧損、經營活動現金淨流量為負數的中央企業債券發行額度；嚴格限制信用評級低、產權層級
低、債券發行利率明顯偏高、債券違約風險尚未解決的子企業發行債券；重點管控信用評級低、
集中到期債券規模大、現金流緊張、經營指標顯著惡化的子企業債券發行；嚴禁過度融資形成資
金無效淤積，嚴禁資金空轉、脫實向虛，嚴禁挪用資金、違規套利；中央企業應當高度重視債券
違約風險防控，嚴禁惡意逃廢債行為。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金