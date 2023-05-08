《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國資委印發《中央企業債券發行管理辦法》

旨在著力健全債券發行管理工作體系、提高債券發行審批效率，將「一事一批」改為年度計劃管

理。《管理辦法》要求央企通過發行科技創新債券、碳中和碳達峰債券、鄉村振興債券等創新品

種，有效服務國家重大戰略。鼓勵央企探索多市場、多幣種發行境外債券，拓展融資渠道。防範

債券違約風險。《管理辦法》自印發之日起施行。

《管理辦法》的一個重要調整內容，是將過去債券發行「一事一批」的方式改變為年度計劃

管理。這一變化將提高中央企業高債券發行審批效率。《管理辦法》明確，國資委一次性審批中

央企業集團公司，以及各級子企業的年度債券發行計劃，確定債券發行額度，中央企業集團公司

據此自行決策具體發行事宜。

央企子企業的發債事項，均由集團公司負責審批和管理。管理辦法指出，中央企業依據有關

法律法規及內部管理制度確定所屬各級子企業債券發行管理權限，明確債券發行管理部門、管理

流程和內控機制。



＊加強對境外債券市場融資環境研判＊



中央企業應當積極利用債券市場註冊制改革、債券市場基礎設施互聯互通、債券品種創新等

資本市場重大改革舉措，通過發行科技創新債券、碳中和碳達峰債券、鄉村振興債券、資產支持

證券等創新品種，有效服務國家重大戰略。

《管理辦法》還指出，中央企業應當加強對境外債券市場融資環境研判，結合境外業務發展

資金需求，積極維護投資者關係和良好國際信用評級，探索多市場、多幣種發行境外債券，拓展

融資渠道。



＊重視債券違約風險防控，嚴禁惡意逃廢債行為＊



《管理辦法》對各環節的風險防範工作提出了系統要求，包括年度債券發行計劃制定及審核

、重點風險企業管控、永續債管控、境外債券融資管理、信息披露、募集資金使用，以及違規責

任追究等方面。

國資委提出了以下幾種嚴禁、嚴控、限制的情形：嚴格管控資產負債率超過警戒線、持續經

營虧損、經營活動現金淨流量為負數的中央企業債券發行額度；嚴格限制信用評級低、產權層級

低、債券發行利率明顯偏高、債券違約風險尚未解決的子企業發行債券；重點管控信用評級低、

集中到期債券規模大、現金流緊張、經營指標顯著惡化的子企業債券發行；嚴禁過度融資形成資

金無效淤積，嚴禁資金空轉、脫實向虛，嚴禁挪用資金、違規套利；中央企業應當高度重視債券

違約風險防控，嚴禁惡意逃廢債行為。

