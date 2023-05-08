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AH股新聞

08/05/2023 09:39

《Ａ股業績》去年Ａ股公司現金分紅達１﹒８９萬億元，創新高

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國上市公司協會日前公布的上市公司２０２２年經營業績分析
報告顯示，去年Ａ股共有３４１３家上市公司實施或公布年度現金分紅方案，佔比６７％，合計
現金分紅達１﹒８９萬億元（人民幣．下同），創歷史年度新高，平均股利支付率３０﹒３％。
　　從分紅規模來看，逾２００家公司２０２２年度現金分紅超過１０億元，工商銀行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、中國
移動（００９４１）（滬：６００９４１）等近３０家公司分紅超百億元。其中，工商銀行以
１０８１﹒６９億元的分紅金額位居榜首。
　　不過，近期也出現一些２０２２年淨利潤下滑的公司仍堅持大手筆分紅。在發布分紅預案後
，公司股價出現不同程度上漲，收到交易所關注函。
　　專家指，現金分紅是上市公司整體戰略中的重要組成部分，應該有相當的連續性和系統性，
並不是分紅比例越高越好。高比例的短期分紅並不意味著上市公司的競爭能力和自身價值提升，
其背後有可能存在利益輸送或市場操縱等行為。如何規劃和實施分紅是一項重要工程，上市公司
應該立足公司長遠持續增長和發展進行健康的持續分紅。投資者在投資時也要合理甄別，進行理
性估值。（ｌｃ）

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