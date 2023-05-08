《經濟通通訊社８日專訊》中糧信托公布的數據顯示，截至目前，全行業共有６０家信托公

司發布了２０２２年年報，這些公司去年營收平均數為１３﹒５２億元（人民幣．下同），同比

下降１８﹒９９％；淨利潤的平均數為５﹒６７億元，同比下降２３﹒２％，下降幅度略高於營

業收入。６０家信托公司中，逾７成信托公司營業收入下降。僅２３家信托公司淨利潤實現正增

長，占比為３８﹒３３％。

具體來看，去年平安信托淨利潤首次站上４０億元大關，達到４１﹒５６億元，為行業中唯

一淨利潤過４０億元的信托公司；中信信托和建信信托淨利潤規模則分別達到３０﹒１２億元和

２４﹒７３億元。但從同比增速來看，僅建信信托實現了營收淨利雙增。華潤信托去年實現淨利

潤也在２０億元以上，但華潤信托的營收淨利齊降，且淨利潤下滑超過３０％。五礦信托

２０２２年營收同比下降近２２％，淨利潤同比下降近２５％。大業信托、百瑞信托和財信信托

２０２２年營業收入和淨利潤也雙雙下滑。

業內人士分析稱，２０２２年股市波動較大疊加年尾債市深度調整，導致信托公司公開市場

證券投資收益和金融機構股權投資的分紅收益下降明顯；另一方面，２０２２年資管新規正式實

施，信托行業正步入創新轉型深水區，新舊動能轉換階段系統建設和團隊人員配置的成本費用明

顯上升，也在一定程度上稀釋了淨利潤水平。（ｌｃ）

