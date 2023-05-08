《經濟通通訊社８日專訊》上海地方金融監督管理局宣布，由上海市政府和人行、國家金融

監督管理總局（銀保監會）、中證監共同主辦的第十四屆陸家嘴論壇（２０２３）將於６月８日

至９日在上海舉行。此次論壇的主題是「全球金融開放與合作：引導經濟復甦的新動力」。

