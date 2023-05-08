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AH股新聞

08/05/2023 16:28

《深港通》北上全日流入５﹒７億，南下全日流入２０﹒２億

　　《經濟通通訊社８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５１４﹒３億元，買盤超賣盤，流入５﹒７億元，佔每日額度１﹒１％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９９﹒８４億元，買盤超賣盤，流入
２０﹒１６億元，佔每日額度４﹒８％。

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