《經濟通通訊社８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５１４﹒３億元，買盤超賣盤，流入５﹒７億元，佔每日額度１﹒１％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９９﹒８４億元，買盤超賣盤，流入
２０﹒１６億元，佔每日額度４﹒８％。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
08/05/2023 16:28
《深港通》北上全日流入５﹒７億，南下全日流入２０﹒２億
《經濟通通訊社８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５１４﹒３億元，買盤超賣盤，流入５﹒７億元，佔每日額度１﹒１％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９９﹒８４億元，買盤超賣盤，流入
２０﹒１６億元，佔每日額度４﹒８％。
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