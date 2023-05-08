《經濟通通訊社８日專訊》長汽（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，２０２３年４
月銷量９３１０７台，按年升７３﹒１４％；產量９３３０１台，按年升６８﹒７７％。
於２０２３年首４個月，集團銷量約３１﹒３萬台，按年跌７﹒１８％；產量約３１﹒７萬
台，按年跌６﹒９８％
此外，４月海外銷售２１８１４台，首４個月累計銷售７３７８９台；４月新能源車銷售
１４８６３台，首４個月累計銷售４２６７１台。（ｒｈ）
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08/05/2023 18:36
《國企紅籌》長汽上月銷量升逾七成，惟首４個月跌７％
《經濟通通訊社８日專訊》長汽（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，２０２３年４
月銷量９３１０７台，按年升７３﹒１４％；產量９３３０１台，按年升６８﹒７７％。
於２０２３年首４個月，集團銷量約３１﹒３萬台，按年跌７﹒１８％；產量約３１﹒７萬
台，按年跌６﹒９８％
此外，４月海外銷售２１８１４台，首４個月累計銷售７３７８９台；４月新能源車銷售
１４８６３台，首４個月累計銷售４２６７１台。（ｒｈ）
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