《經濟通通訊社８日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，根據
公司初步統計，２０２３年４月，集團完成發電量１５１﹒３６萬兆瓦時，按年增加５﹒３９％
。截至２０２３年４月３０日，累計完成發電量約５６２萬兆瓦時，按年增加４﹒１％。
（ａｃ）
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08/05/2023 17:26
新天綠色能源（９５６）：４月發電量按年增５﹒３９％
《經濟通通訊社８日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，根據
公司初步統計，２０２３年４月，集團完成發電量１５１﹒３６萬兆瓦時，按年增加５﹒３９％
。截至２０２３年４月３０日，累計完成發電量約５６２萬兆瓦時，按年增加４﹒１％。
（ａｃ）
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