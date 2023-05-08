《環富通基金頻道８日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於中國

最新經濟數據的觀點。



＊服務業強勁復甦，惟ＰＭＩ未達預期＊



在中國重新開放後的首個長假，近期出遊數據表明服務業錄得強勁的「Ｖ」型復甦。儘管如

此，新屋銷售額、電影票房及商品銷售額在此期間表現遜色，而且最近的製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ）未達到預期，說明經濟復甦不平均。這些數據，加上最近的政治局會議，表明政策制

定者很大可能保持寬鬆的貨幣環境以支持增長，並且工作重點將從實施貨幣及財政刺激措施轉向

推出有助於提振家庭及私人企業情緒的針對性措施。５天勞動節假期釋放了被壓抑的國內出遊需

求。

今年中國的經濟增長由消費帶動的復甦帶動，而假期期間的數據實實在在指明這一主要經濟

推動力正步入正軌。第一季度，中國服務業對經濟增長佔比高達７０％，４月份官方服務業

ＰＭＩ維持於５５以上。４月份官方製造業ＰＭＩ錄得４９﹒２，低於５１﹒４的一致預期，表

明隨著出口及房地產市場放緩，環球宏觀經濟形勢正在轉弱。新訂單分項指數從５３﹒６下降至

４８﹒８，從中可見國內商品需求仍然疲弱。新屋銷售額繼今年第一季度表現強勁（為２０１９

年第一季度的９０％）後，４月亦下降（２０１９年４月的５６％）。



＊假期消費數據表明步入正軌，料房地產及Ａ股情緒升溫＊



由於地緣政治擔憂以及對中國重新開放對市場利好的可持續疑慮，繼年初強勁開局後，中國

Ａ股近期回吐部分升幅。儘管房地產和製造業數據好壞參半，但過去一周假期消費數據表明，中

國的重新開放已步入正軌。由於生產者價格指數（ＰＰＩ）下降，工業利潤可能在第一季度已見

底，按年下降２１％，隨後在年內反彈。這應會提振Ａ股市場的積極情緒。

隨著夏季到來，預計房地產和Ａ股市場的情緒均會升溫。下一波消費支出熱潮應該是在暑假

期間，屆時有望推動勞動力市場加速復甦。關鍵問題在於，環球宏觀環境轉弱可能會產生甚麼影

響，以及這是否會有溢出效應為近期再度轉弱的樓市提振情緒。穩定增長仍是今年中國政策的首

要任務。由於當局尋求擴大內需，不太可能收緊政策。（ｗａ）

