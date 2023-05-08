《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



Ａ股高分紅夯實市場價值投資基礎

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中國上市公司協會日前公布的中國上市公司２０２２年經營業績分析報告顯示，３４１３家上市

公司實施或公布年度現金分紅方案，佔比６７％，合計現金分紅達１﹒８９萬億元人民幣，創歷

史年度新高，平均股利支付率３０﹒３％。



央企債券發行管理新規出台

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國資委近日發布《中央企業債券發行管理辦法》，重點在完善工作體系、優化審批程序、強化過

程管理、加強風險防控四個方面作出規定。



貸款有支撐，４月新增信貸料同比多增

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４月金融數據發布在即。業內專家表示，在一季度信貸靠前發力的強投放後，４月新增信貸絕對

規模料有所回落，但企業中長期貸款依舊是主要支撐。考慮到當前服務消費動能較強，居民短期

貸款也有一定支撐，預計４月新增信貸同比將繼續多增。





《上海證券報》



４月末中國外儲重上３﹒２萬億美元

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國家外匯管理局７日發布數據顯示，截至４月末，中國外匯儲備規模為３﹒２萬億美元，較３月

末上升２０９億美元，升幅為０﹒６６％。另有數據顯示，在全球央行大舉購入黃金的同時，中

國央行黃金儲備實現「六連增」。



地方多箭齊發擴需求，增強經濟內生動力

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針對經濟發展中內生動力不強、需求不足的問題，山東、吉林、遼寧等地近日密集部署新舉措，

在促進消費增長、擴大有效投資、推動製造業轉型升級等方面發力，進一步增強經濟內生動力。



國資委發布中央企業債券發行管理新規

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國資委６日發布《中央企業債券發行管理辦法》，旨在健全債券發行管理工作體系、提高債券發

行審批效率、提升債券發行全流程管理水平、防範債券違約風險。管理辦法自發布之日起施行。





《證券時報》



中國外儲穩增長，黃金儲備釋放多重信號

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國家外匯管理局昨日公布的數據顯示，截至４月末，中國外匯儲備規模為３﹒２萬億美元，較３

月末上升２０９億美元，升幅為０﹒６６％。截至４月末，官方黃金儲備報６６７６萬盎司，環

比上升２６萬盎司，已連續６個月增加。



雪松系「非吸」立案，實控人張勁被控制

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廣州市公安局黃埔區分局昨日發布《關於廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款案的案

情通告》，依法對雪松控股集團下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處

。



巴菲特投資的變與不變

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伯克希爾．哈撒韋公司股東大會周末結束。在長達六個小時的時間里，巴菲特回答了將近５０個

問題，涉及美國通脹、銀行危機、新能源、人工智能等熱門話題。儘管內容繁多，但仍能看出巴

菲特在投資上的一些堅持和改變。（ｌｃ）

